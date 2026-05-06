Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Αναβολή για τον Νοέμβριο στην δίκη του Μητροπολίτη Ησαΐα και του Μοναχού Βαρνάβα

Με το νέο δικαστικό έτος ορίστηκε εκ νέου η διαδικασία για την υπόθεση, που αφορά τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐα και τον μοναχό Βαρνάβα, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στη Ιερά Μονή Αββακούμ.

Η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη για ακρόαση στις 12 Μαΐου 2026, ωστόσο, η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε αναβολή σήμερα Τετάρτη, επικαλούμενη την απουσία του Μητροπολίτη Ησαΐα στο εξωτερικό, όπου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον Διάλογο μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Λουθηρανών.

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση στις 4 Νοεμβρίου 2026, στις 10:30, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα, μετά τις έρευνες της τέως Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικαλαΐδου, εξαιτίας διαρροής βίντεο από χώρους της Μονής, που δεν έπρεπε να καταγράφονται.

Στις 22 Ιανουαρίου του 2026, τόσο ο Μητροπολίτης Ησαΐας όσο και ο μοναχός Βαρνάβας δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.

ΚΥΠΕ