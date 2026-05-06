60χρονος έπεσε θύμα απάτης με «μαϊμού» SMS από ΓΕΣΥ - Τον παρέπεμψαν σε ψεύτικη ιστοσελίδα και του άρπαξαν €48.000

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με σοβαρές οικονομικές απώλειες διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία 60χρονου στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο παραπονούμενος έλαβε στις 28 Απριλίου 2026 μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο φαινόταν να προέρχεται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ). Στο μήνυμα αναφερόταν ότι το προφίλ του χρήζει αναβάθμισης και περιλάμβανε ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Ο 60χρονος επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, όπου του ζητήθηκε να καταχωρήσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, δήθεν για πληρωμή μικρού ποσού στο πλαίσιο της διαδικασίας. Αφού εισήγαγε τα στοιχεία του, οι δράστες απέσπασαν από τον λογαριασμό του το ποσό των 48.000 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν ζητά ποτέ κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πληρωμών ή άλλα προσωπικά δεδομένα μέσω SMS, ούτε καλεί τους πολίτες να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές μέσω συνδέσμων.

Παράλληλα, καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με μηνύματα που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους, να επαληθεύει την αυθεντικότητά τους μέσω επίσημων καναλιών και να μην καταχωρεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε άγνωστες ιστοσελίδες.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη κοινοποιηθεί τραπεζικά δεδομένα, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το τραπεζικό τους ίδρυμα, ώστε να αποτραπεί πιθανή παράνομη χρήση.