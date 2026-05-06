Αφθώδης Πυρετός: «Κλείδωσαν» οι αποζημιώσεις - Στο Υπουργικό το σχέδιο για την επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων

Έχουν συμφωνηθεί και θα κατατεθούν στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου οι αποζημιώσεις σε σχέση με την επαναδραστηριοποίηση κτηνοτρόφων, οι μονάδες των οποίων έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας, την Τετάρτη εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Όπως έχουν ήδη ‘κλειδώσει’ και οι τιμές της αποζημίωσης (για τις θανατώσεις ζώων), τώρα ‘κλειδώνουν’ και οι τιμές της επαναδραστηριοποίησης» κτηνοτρόφων, είπε ο κ. Καϊλάς, προσθέτοντας ότι «είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι είναι δίκαιες οι αποφάσεις».

Επί του συγκεκριμένου, ο κ. Καϊλάς εξήγησε ότι οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν τις αποζημιώσεις που συμφωνήθηκαν και «αμέσως μετά θα δηλώνουν επαναδραστηριοποίηση όσοι θα το πράξουν».

Πρόσθεσε ότι το απολεσθέν εισόδημα θα καταβάλλεται για 12 μήνες και αν χρειαστεί επέκταση αυτό θα γίνει.

Είπε ακόμη ότι όταν θα δοθεί άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει ζώα, θα φέρει, σε πιλοτικό επίπεδο 3 με 4 ζώα και αν αυτά δεν ασθενήσουν τότε θα δίδεται η άδεια στον κτηνοτρόφο να φέρει στην μονάδα του τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί.

Επίσης, ανέφερε ότι ο εμβολιασμός θα συνεχιστεί και «πρέπει να μην σταματήσει γιατί είναι εκείνος ο οποίος μειώνει το φορτίο του ιού και δίδει στο ζώο τα αντισώματα, με τα οποία θα είναι δύσκολο να εκπέμψει τον ιό σε άλλα ζώα και δύσκολο να τον μεταδώσει».

«Όλα αυτά είναι προς στη σωστή κατεύθυνση», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι στην συμβουλευτική επιτροπή για τις αποζημιώσεις συμμετέχουν αντιπρόσωποι κτηνοτρόφων, αγελαδοτρόφων, ποιμνιοτρόφων και αγροτικών οργανώσεων και «έχουμε εμπλέξει και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το οποίο βοήθησε στην αλλαγή των αρχικών ποσών αποζημίωσης που ήταν τελείως άδικα».

Συζήτηση για το θέμα των χοίρων την άλλη εβδομάδα

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού είπε επίσης στο ΚΥΠΕ ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητήσουν το θέμα των χοίρων και των σιτηρών των τριών χιλιομέτρων και διερωτήθηκε τί θα γίνει «με τα σιτηρά που δεν μπορούν να πάνε σε άλλη περιοχή», καθώς οι μονάδες που βρίσκονται στις περιοχές που είναι τα σιτηρά δεν διαθέτουν πλέον ζωικό πληθυσμό.

«Οι κτηνοτρόφοι έχουν εντός τριών χιλιομέτρων δικά τους σπαρτά τα οποία έχουν αφήσει γιατί δεν γνωρίζουν πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει και γι΄ αυτό το θέμα μια διευθέτηση.

Υπέρ των ποσών αποζημίωσης ο Ευρωαγροτικός

Όσον αφορά το οικονομικό μέρος και τις αποζημιώσεις προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ο Ευρωαγροτικός αναφέρει σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη ότι στέκεται «στην τελευταία απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του αφθώδους πυρετού όπου καταγράφηκαν τα ποσά ανά κατηγορία και ανά κτηνοτρόφο τα οποία θα περάσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να αρχίσουν οι καταβολές προς τους δικαιούχους».

«Ως εκ τούτου θεωρούμε αχρείαστη οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», προσθέτει.

Στην επιστολή την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, ο Ευρωαγροτικός κάνει έκκληση τόσο «προς τους κτηνοτρόφους όσο και σε όσους, λόγω εκλογών, εκμεταλλεύονται τη δεινή θέση που σήμερα βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι μας να επικεντρωθούμε όλοι στους τρόπους αποτροπής της διασποράς της νόσου».

«Οι απειλές για κινητοποιήσεις και το κλείσιμο δρόμων δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αντίθετα δημιουργούν δυσφορία και ένταση και θεωρούμε ότι θα πρέπει εμείς ως Αγροτικό κίνημα θα πρέπει να λειτουργήσουμε υπεύθυνα και με τις παρεμβάσεις μας να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων», προσθέτει.

Η αγροτική οργάνωση αναφέρει επίσης ότι «εάν επικρατήσουν οι άναρχες φωνές και τα βιντεάκια στα ΜΚΔ όχι μόνον δεν θα βγούμε απο αυτή τη κρίση αλλά πολύ περισσότερο θα επέλθει η καταστροφή πρωτίστως των κτηνοτρόφων και του κλάδου γενικότερα».

Επιπλέον, ο Ευρωαγροτικός κάνει έκκληση στη Κυβέρνηση «να αυστηροποιήσει τις ποινές για παράνομες συναλλαγές με τα κατεχόμενα και ταυτόχρονα να βρει τους τρόπους αστυνόμευσης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός για αποτροπή παράνομων συναλλαγών με τον κατακτητή, αφού όπως είπε και ο κ. Μαλάς δεν είμαστε ούτε Μεξικό ούτε Αμερική που δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε 150 χλμ.».

Εξάλλου, στην επιστολή ο Ευρωαγροτικός δηλώνει την αντίθεση του από τις υπόλοιπες αγροτικές οργανώσεις σε σχέση με τις θέσεις που έχουν εκφραστεί για το τρόπο διαχείρισης του αφθώδους πυρετού από την Κυβέρνηση.

«Θέλουμε πρωτίστως να δηλώσουμε ότι κανένας μας δεν είναι ευτυχής με τη θανάτωση του ζωικού πληθυσμού, κανένας δεν είναι ευτυχείς με την δεινή θέση που βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι μας σήμερα», προσθέτει.

«Αυτό που εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε στους κτηνοτρόφους μας είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε επιλογή, λόγω του ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για τη διαχείριση της νόσου», αναφέρει.

Αναφέρει επίσης ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην παρουσία όλων των αγροτικών οργανώσεων σε συνάντηση στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων στη Λάρνακα, «ήταν απόλυτος και δεν μας άφησε περιθώριο ελπίδας ότι μπορεί να διαφοροποιηθεί το πρωτόκολλο».

Πηγή: ΚΥΠΕ