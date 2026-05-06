Ανεξάρτητη υποψηφιότητα υπέβαλε ο Κυριάκος Σάββα: Δηλώνει «θυμωμένος, όχι πικραμένος»

Την υποψηφιότητά του ως ανεξάρτητος υποψήφιος υπέβαλε σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Κυριάκος Σάββα. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας, λίγο πριν τις 12:30, ο κ. Σάββα ανέφερε πως οι λόγοι που τον οδήγησαν τον περασμένο Φεβρουάριο να εκφράσει την πρόθεσή του για κάθοδο στις εκλογές εξακολουθούν να ισχύουν.

Όπως εξήγησε, η απόφασή του να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος ελήφθη λόγω του ότι δεν έχει λάβει απαντήσεις από την ηγεσία του ΕΛΑΜ αναφορικά με τα όσα του καταλογίστηκαν περί παρατυπιών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν του δόθηκαν εξηγήσεις για το ποιο ήταν το σοβαρό ζήτημα που οδήγησε στον αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Πάφο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως άδικη, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υποστηρικτές του, επισημαίνοντας ότι υπό αυτές τις συνθήκες θεώρησε αναγκαία την υποβολή ανεξάρτητης υποψηφιότητας.

Ερωτηθείς εάν αισθάνεται πικρία, ο κ. Σάββα απάντησε, «Πικραμένος δεν είμαι, αλλά θυμωμένος πιο πολύ», επαναλαμβάνοντας ότι η απόφαση εις βάρος του είναι άδικη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εδώ και έξι ημέρες δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση που να εξηγεί τους πραγματικούς λόγους του αποκλεισμού του από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στην Πάφο, ενώ πρόσθεσε πως «δεν έχω λάβει κανένα τηλεφώνημα από κανέναν».

Με την υποβολή της ανεξάρτητης υποψηφιότητάς του, ο κ. Σάββα ανακοίνωσε ότι διαχωρίζει τη θέση του από το ΕΛΑΜ.