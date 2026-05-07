«Τσάκωσαν» Ελληνοκύπριο να μεταφέρει με φορτηγό 9 τόνους λαθραία καύσιμα από τα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε 54χρονο

Φορτίο με εννέα τόνους πετρελαίου κίνησης καθώς και με άλλα καύσιμα, με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατέσχεσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων την Τετάρτη, αφού ειδοποιήθηκαν από λειτουργούς της Μονάδας Λαθροθηρίας και Επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής της ΜΜΑΔ για τον εντοπισμό φορτηγού, που εξερχόταν από την ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή Δαλιού.

Το φορτηγό οδηγούσε 54χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα. Ακολούθως, ο 54χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή συνολικού ποσού €40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, ο 54χρονος μετέφερε εντός της μεταλλικής καρότσας του φορτηγού μεταλλικό ντεπόζιτο καυσίμων χωρητικότητας εννέα τόνων. Οι Τελωνειακοί λειτουργοί διαπίστωσαν ότι το μεταλλικό ντεπόζιτο ήταν φορτωμένο με εννέα τόνους πετρέλαιο κίνησης με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στον εσωτερικό χώρο του φορτηγού εντοπίστηκαν επιπρόσθετα τέσσερα πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων βενζίνης (συνολικά 80 λίτρα) και τρία μεταλλικά δοχεία των 18 λίτρων λαδιού μηχανής (συνολικά 54 λίτρα).

Πηγή: ΚΥΠΕ