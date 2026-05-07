Ούτε οι προσφορές δεν γέμισαν τα αεροπλάνα για Κύπρο! 16% κάτω οι αφίξεις τον Απρίλιο - Αισιόδοξη ενόψει καλοκαιριού η Hermes

Με μείωση της τάξης του 16% έκλεισε ο φετινός Απρίλιος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όσον αφορά την επιβατική κίνηση στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports. Σε απόλυτους αριθμούς, πρόκειται για μείωση περίπου 95 χιλιάδων αφικνούμενων επιβατών. Ο μέσος δείκτης πληρότητας των αεροσκαφών το Απρίλιο ήταν και για τους δύο αερολιμένες στο 76% σε σχέση με 83% που ήταν την ίδια περίοδο πέρσι.

Αναφορικά με τον προγραμματισμό των πτήσεων από τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες για την τρέχουσα θερινή σεζόν (Απρίλιος-Οκτώβριος), η Hermes ανακοίνωσε ότι έχουν προκύψει ορισμένες αναπροσαρμογές, με τη μείωση στις συνολικές θέσεις να μην υπερβαίνει το 5% (600 χιλιάδες θέσεις), την στιγμή που για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν ενισχυμένα πτητικά προγράμματα. Η εκτιμώμενη απώλεια επιβατών για την περίοδο αυτή κυμαίνεται στο 9%, δηλαδή περίπου 450,000 αφικνούμενοι επιβάτες.

Σύμφωνα πάντα με την διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι τις τελευταίες 15 μέρες, δηλαδή από τις 20 Απριλίου και μετά, οι δείκτες πληρότητας των αφίξεων κυμάνθηκαν μεταξύ 80%-85%, ενώ στις κύριες τουριστικές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία, οι δείκτες πληρότητας ξεπερνούν το 90%. «Η συνδεσιμότητα της χώρας παραμένει ισχυρή με 54 αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια σε 165 προορισμούς σε 42 χώρες. Σημαντική παράμετρος είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα δεν αφορούν κατάργηση δρομολογίων, αλλά μείωση εβδομαδιαίας συχνότητας πτήσεων.

Για τον μήνα Μάιο, από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου οι πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 30 την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 92%, από το Ισραήλ 20 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 60%, από την Πολωνία 9 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 93% και από τη Γερμανία 8 πτήσεις την ημέρα με δείκτη πληρότητας αφικνούμενων επιβατών 86%», σημειώνει η Hermes. Επισημαίνεται, ακόμα, ότι μέσα από τις επαφές που γίνονται με τις αεροπορικές εταιρείες και τους οργανωτές ταξιδιών, διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών προσφορών για την καλοκαιρινή περίοδο με στόχο την ενθάρρυνση των επιβατών να επιλέξουν την Κύπρο.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της επάρκειας καυσίμων, η Hermes ενημερώνει ότι δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως υπάρχουν επαρκή αποθέματα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν έχουν επηρεαστεί τα πτητικά προγράμματα των εταιρειών.