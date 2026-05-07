Εξαρθρώθηκε σπείρα με πλαστά ενοικιαστήρια - Χειροπέδες σε 9 πρόσωπα

Σε εξάρθρωση σπείρας που κατάρτιζε πλαστά ενοικιαστήρια και τα προμήθευε σε άλλα πρόσωπα, προχώρησε η Αστυνομία με τη σύλληψη εννιά προσώπων.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου συνέλαβαν εννιά πρόσωπα, μετά από μαρτυρία που προέκυψε εναντίον τους, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες, φέρονται να κατάρτιζαν πλαστά ενοικιαστήρια έγγραφα με τη χρήση πλαστών σφραγίδων και να τα προμήθευαν σε ομοεθνείς τους, τα οποία στη συνέχεια, παρουσίαζαν με άλλα έγγραφα, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αμμοχώστου, με σκοπό την εξασφάλιση εγγραφής ως φοιτητές στην Κύπρο.

Η σύλληψη των εννιά προσώπων έγινε μεταξύ των ημερομηνιών 17 – 28/4/2026, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης, έχει ήδη ολοκληρωθεί και στις 28/4/2026 καταχωρίσθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο διέταξε όπως οι εννιά συλληφθέντες, παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι και τις 15/5/2026 όπου θα παρουσιαστούν ξανά στο Δικαστήριο.