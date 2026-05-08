Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, ο ηγέτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο TruthSocial.

«Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος και παράγοντας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και μια ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα», πρόσθεσε.

«Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα», τόνισε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους του Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμφώνησαν σε αυτό.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρού πολέμου».

