Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, ο ηγέτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5)  ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.  

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, ο ηγέτης των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο TruthSocial.

«Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα μεγάλο μέρος και παράγοντας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και μια ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα», πρόσθεσε.

«Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα», τόνισε ο Τραμπ, ευχαριστώντας τους Ρώσους και Ουκρανούς ομολόγους του Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι που συμφώνησαν σε αυτό.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται» για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρού πολέμου».

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα