Τραμπ: Θέλει λευκό το ιστορικό κτίριο Αϊζενχαόυερ δίπλα στον Λευκό Οίκο που έχει κάνει χρυσό – Οι ειδικοί φρίττουν με το κιτσαριό

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να μεταμορφώνει τον Λευκό Οίκο και την Ουάσινγκτον σύμφωνα με τη δική του κιτς αισθητική: περισσότερο λευκό, περισσότερο μάρμαρο, περισσότερο χρυσό. Μόνο που αυτή τη φορά, το σχέδιο να βαφτεί λευκό ένα ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα προκαλεί συναγερμό σε αρχιτέκτονες, ιστορικούς και συντηρητές μνημείων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να βάψει λευκό το Eisenhower Executive Office Building, το επιβλητικό γκρίζο κτίριο δίπλα στον Λευκό Οίκο, σε μία ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχέδιό του να κάνει -όπως λέει- την Ουάσινγκτον «πιο όμορφη».

Το θέμα εξετάζεται από την National Capital Planning Commission, μία από τις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες που πρέπει να εγκρίνουν τέτοιου είδους αλλαγές. Η πρόταση προβλέπει να βαφτεί όλο ή σχεδόν όλο το εξωτερικό του κτιρίου, το οποίο σήμερα είναι από γκρίζο γρανίτη. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν το χρώμα του «πραγματικά κακό».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πρόσοψη είναι λεκιασμένη και σε κακή κατάσταση και ότι ο καθαρισμός της ίσως να μην αρκεί. Όμως η ιδέα να μπει μπογιά πάνω σε γρανίτη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Συντηρητές, αρχιτέκτονες και ιστορικοί προειδοποιούν ότι το βάψιμο μπορεί να παγιδεύσει υγρασία, να επιδεινώσει τη φθορά της πέτρας και να αλλοιώσει μόνιμα ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Το Eisenhower Executive Office Building είναι National Historic Landmark, βρίσκεται στο National Register of Historic Places και θεωρείται ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα γαλλικού Second Empire ύφους στις ΗΠΑ. Στέγασε παλαιότερα τα υπουργεία Εξωτερικών, Πολέμου και Ναυτικού, ενώ σήμερα φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, γραφεία της αντιπροεδρίας, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών του Λευκού Οίκου.

Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει και στα δικαστήρια, ενώ τα δημόσια σχόλια που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή είναι, σύμφωνα με το AP, στη συντριπτική τους πλειονότητα αρνητικά. Πολλοί προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, όπως καλύτερο καθαρισμό, φωτισμό ή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αντί για ένα στρώμα λευκής μπογιάς πάνω σε ιστορικό γρανίτη.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιχειρεί να αφήσει βαρύ και εξαιρετικά κιτς εμφανές αποτύπωμα στον Λευκό Οίκο.

Η πιο θεαματική και αμφιλεγόμενη αλλαγή είναι η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, όπου παραδοσιακά βρίσκονταν γραφεία των Πρώτων Κυριών και χώροι που συνδέθηκαν με δεκαετίες πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας. Στη θέση της σχεδιάζεται να χτιστεί μία τεράστια αίθουσα χορού, χωρητικότητας περίπου 1.000 ατόμων. Το κόστος του έργου έχει εκτιναχθεί, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, από τα αρχικά 200 εκατ. δολάρια σε πολύ υψηλότερα ποσά, με τον Τραμπ να επιμένει ότι θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και ιδιώτες δωρητές.

Παράλληλα, το Οβάλ Γραφείο, ο χώρος όπου ο πρόεδρος υποδέχεται ξένους ηγέτες, αξιωματούχους και επισήμους, έχει μετατραπεί σε κάτι που θυμίζει λιγότερο προεδρικό γραφείο και περισσότερο χρυσοποίκιλτο σαλόνι τύπου Mar-a-Lago. Χρυσές λεπτομέρειες στο τζάκι, χρυσά διακοσμητικά, αγαλματίδια, βαριές κορνίζες, πορτρέτα και αντικείμενα παντού: η αίθουσα όπου γίνονται μερικές από τις πιο κρίσιμες διπλωματικές συναντήσεις των ΗΠΑ έχει αποκτήσει μια αισθητική που πολλοί χαρακτηρίζουν όχι απλώς φορτωμένη, αλλά κάρα-κιτς.

Η «χρυσή» υπογραφή Τραμπ δεν σταματά εκεί. Στον Κήπο των Ρόδων, το εμβληματικό γρασίδι αντικαταστάθηκε από λευκή πέτρα και τραπέζια με ομπρέλες, παραπέμποντας περισσότερο σε patio πολυτελούς κλαμπ παρά σε ιστορικό χώρο του Λευκού Οίκου. Στους κήπους τοποθετήθηκαν επίσης μεγάλοι ιστοί με αμερικανικές σημαίες, ενώ κατά μήκος της δυτικής κιονοστοιχίας μπήκαν πορτρέτα όλων των προέδρων των ΗΠΑ, με μία δηκτική εξαίρεση: τη θέση του Τζο Μπάιντεν κατέλαβε εικόνα αυτόματης υπογραφικής μηχανής, σε μια κίνηση καθαρά πολιτικού συμβολισμού.

Ο Τραμπ έχει επίσης προωθήσει σχέδιο για μία τεράστια αψίδα στην Ουάσινγκτον, εμπνευσμένη από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αλλά ακόμη μεγαλύτερη, με χρυσά γράμματα, αετούς και αγάλματα. Παράλληλα, έχει παρέμβει και στο μπάνιο του Lincoln Bedroom, αντικαθιστώντας το παλιό πράσινο πλακάκι της εποχής Τρούμαν με ασπρόμαυρο μάρμαρο.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι ένας πρόεδρος έχει δικαίωμα να ανανεώνει το «σπίτι του λαού» και ότι ο Λευκός Οίκος έχει αλλάξει πολλές φορές μέσα στους δύο αιώνες της ιστορίας του. Οι επικριτές του, όμως, βλέπουν κάτι διαφορετικό: όχι συντήρηση, αλλά αισθητική επιβολή. Όχι αποκατάσταση, αλλά προσωπικό brand πάνω σε εθνικά σύμβολα.

Και κάπως έτσι, το ερώτημα γύρω από το Eisenhower Building δεν είναι απλώς αν ένα γκρίζο ιστορικό κτίριο πρέπει να γίνει λευκό. Είναι αν ο Λευκός Οίκος και τα ιστορικά κτίρια γύρω του μετατρέπονται, κομμάτι-κομμάτι, σε σκηνικό φτιαγμένο στα μέτρα και στα χρυσά γούστα του Ντόναλντ Τραμπ

huffingtonpost.gr