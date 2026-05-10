Λεμεσός: Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και ξύλα έξω από νυχτερινό κέντρο - Στο νοσοκομείο 29χρονος, υπό κράτηση πέντε πρόσωπα

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πέντε προσώπων (τριών 25χρονων, ενός 31χρονου και ενός 29χρονου), για διευκόλυνση των ανακρίσεων για υπόθεση συμπλοκής, επίθεσης και τραυματισμού, που διαπράχθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα σήμερα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τέσσερις θαμώνες νυχτερινού κέντρου φέρονται να λογομάχησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή.

Η συμπλοκή φέρεται να συνεχίστηκε και εκτός του κέντρου, με την συμμετοχή και άλλων προσώπων, που μετέβησαν στην περιοχή, τα οποία φέρονται να ήταν οπλισμένα με μαχαίρια και ξύλα. Από τη συμπλοκή πέντε πρόσωπα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι τέσσερις αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο ενώ ο πέμπτος ηλικίας 29 ετών, κρατήθηκε για παρακολούθηση.

Εναντίον των πιο πάνω πέντε προσώπων, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.