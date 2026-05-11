Στρέφει τα πυρά του στο ΑΚΕΛ το ΑΛΜΑ για το Βασιλικό: «Τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού»

Συνέχεια στην αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του Βασιλικού δίνει το Κίνημα ΑΛΜΑ, το οποίο με ανακοίνωσή του στρέφει τα πυρά του κατά του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι «η δήθεν ηθική ανωτερότητα του ΑΚΕΛ αποδεικνύεται φύλλο συκής». Σε ανακοίνωσή του το ΑΛΜΑ, αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε ζητήσει το 2024 να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου χωρίς νέο διαγωνισμό, με τον υφιστάμενο υπεργολάβο. Το ΑΛΜΑ ισχυρίζεται ότι ο συγκεκριμένος υπεργολάβος συνδέεται με το ΑΚΕΛ και ότι απευθείας ανάθεση θα ήταν παράνομη. Προσθέτει ότι η υπόθεση αποδεικνύει πως η διαφθορά δεν έχει κομματικό χρώμα και καλεί τους πολίτες να στηρίξουν την αλλαγή στις εκλογές της 24ης Μαΐου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

Η δήθεν ηθική ανωτερότητα του ΑΚΕΛ αποδεικνύεται φύλλο συκής.

Στις 30 Ιουλίου 2024, στη συνέδρια της Επιτροπής Ενέργειας για το έργο στο Βασιλικό, ο Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου επιτέθηκε στον Υπουργό Ενέργειας ότι ήθελε να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου που είχε διακοπεί λίγες μέρες προηγουμένως από την Κινεζική Κοινοπραξία.

Ο κ. Στεφάνου ζητούσε από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει με τον υφιστάμενο υπεργολάβο, χωρίς νέο διαγωνισμό, διότι, διαφορετικά, ισχυρίστηκε ότι θα επέρχονταν σοβαρή καθυστέρηση. Ο υπεργολάβος στον οποίο αναφερόταν είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με το ΑΚΕΛ και η απευθείας ανάθεση σε αυτόν θα ήταν παράνομη.

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το ΑΚΕΛ αντιμάχεται την διαφθορά κατά βάση προσχηματικά, στο μέτρο, δηλαδή, που δεν εξυπηρετούνται δικά του συμφέροντα. Μετά τις πιέσεις Στεφάνου, η Κυβέρνηση επιχείρησε επί 14 μήνες να αναθέσει το έργο στον συγκεκριμένο υπεργολάβο, ο οποίος συνδέεται επαγγελματικά με τον Γιάννο Λακκοτρύπη αντιπρόεδρο της ΔΗΠΑ. Τελικά δεν το έκανε αφού ήταν παράνομο. Χάθηκαν, όμως, ακόμα 14 πολύτιμοι μήνες. Είναι σαφές ότι τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού και δεν έχουν κομματικό χρώμα.

Αυτή η νοσηρή κατάσταση πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Στις εκλογές της 24ης Μαΐου, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την αρχή. Το ΑΛΜΑ απέδειξε ότι είναι και δεσμεύεται ότι θα γίνει ο μοχλός της αλλαγής. Με τόλμη και σχέδιο θα αλλάξουμε την Κύπρο!