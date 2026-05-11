Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Νέα σύγκρουση ΔΗΚΟ-Οδυσσέα Μιχαηλίδη για τη διακίνηση των παιδιών του ΠτΔ: «Έχει την ηθική δύναμη να απολογηθεί;», «γιατί δεν εκδώσατε ανακοίνωση το 2023;»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέα ανταλλαγή πυρών στα social media

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΔΗΚΟ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο λόγος, αυτή τη φορά, είναι οι αναφορές σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2023 που αφορούσε τη χρήση αστυνομικών οχημάτων για τη μεταφορά των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε ανάρτησή του, το ΔΗΚΟ διερωτάται πώς θα ένιωθαν οι πολίτες αν ένας κρατικός αξιωματούχος επιτιθόταν δημόσια στα ανήλικα παιδιά τους. Και σημειώνει ότι «Τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας πρέπει να αφήνονται εκτός των μικροκομματικών αντιπαραθέσεων. Έστω και τώρα, έχει την ηθική δύναμη να απολογηθεί ο κ. Μιχαηλίδης για τη συμπεριφορά του, ή, θα παραμείνει προσκολλημένος στις εμμονές του»

Απαντώντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει ότι ουδέποτε κατηγόρησε τα παιδιά του Προέδρου για οτιδήποτε. Όπως σημειώνει «η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε καταγγελία ότι το καλοκαίρι που ήταν κλειστά τα σχολεία, δύο συγκεκριμένα αυτοκίνητα της αστυνομίας εκτελούσαν αποκλειστικά δρομολόγια για να παίρνουν τα παιδιά στους παππούδες και γιαγιάδες και στους φίλους τους».Ρωτά «Γιατί τον Σεπτέμβριο του 2023 που εκδόθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν εξέδωσες ανακοίνωση»

Tags

ΔΗΚΟΠρόεδρος ΔΗΚΟΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα