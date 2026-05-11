Παγκόσμια ανησυχία για τον χανταϊό: Οι οδηγίες του ΠΟΥ προς επιβάτες και χώρες

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κλιμακώνεται η σύγκρουση Στεφάνου-Μιχαηλίδη για το Βασιλικό: «Έλεος, ρίχνετε την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι με ψευδείς ισχυρισμούς επιχειρεί να τον σπιλώσει και να εμφανιστεί ως ο «Μεσσίας» που θα πατάξει τη διαφθορά.

Για ψευδείς ισχυρισμούς και προσπάθεια σπίλωσής του κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απαντώντας στις αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την υπόθεση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Σε δήλωσή του στα ΜΚΔ, ο κ. Στεφάνου καλεί τον κ. Μιχαηλίδη να μην επιμένει, όπως αναφέρει, να «ρίχνει την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο» και να προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο «Μεσσίας» που θα πατάξει τη διαφθορά. Όπως σημειώνει, η διαφθορά υπάρχει, ωστόσο «δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι», όπως, κατά την έκφρασή του, επιχειρεί να πείσει την κοινωνία ο κ. Μιχαηλίδης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι όσα ισχυρίζεται ο κ. Μιχαηλίδης σε σχέση με τον ίδιο και το έργο στο Βασιλικό «δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια». Υποστηρίζει ότι η ανάθεση του έργου στους υπεργολάβους του μισοτελειωμένου τερματικού ήταν απόφαση της Κυβέρνησης και παραπέμπει σε δηλώσεις του τέως Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου.

Αυτούσια η ανάρτηση του ΓΓ του ΑΚΕΛ

Έλεος κύριε Μιχαηλίδη. Μην επιμένετε να ρίχνετε την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο, ούτε να προσπαθείτε να σπιλώσετε ανθρώπους επειδή θέλετε, πάση θυσία, να εμφανιστείτε ως ο Μεσσίας που θα πατάξει τη διαφθορά. Διαφθορά υπάρχει στον τόπο, όμως δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, όπως εμμονικά επιχειρείτε να πείσετε την κοινωνία.

Όσα ψευδώς ισχυρίζεστε για μένα σε σχέση με το έργο στο Βασιλικό δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Η ανάθεση στους υπεργολάβους του μισοτελειωμένου έργου στο Βασιλικό ήταν απόφαση της Κυβέρνησης. Άλλωστε, γι’ αυτό υπάρχουν σωρεία δηλώσεων του τέως Υπουργού Ενέργειας κ. Παπαναστασίου.

Στη συγκεκριμένη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, στην οποία αναφέρεστε, ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε ότι η Κυβέρνηση άλλαξε θέση και αποφάσισε να προχωρήσει σε προσφοροδότηση του έργου με διαδικασία fast track. Η δική μου τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής ήταν ότι αυτή η διαδικασία δεν θα πετύχει και ότι θα οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις του έργου. Μάλιστα, η τοποθέτηση του κ. Μιχαηλιδη ήταν ότι για έργα τέτοιου μεγέθους δεν μπορείς να προχωρείς με διαδικασίες fast track.

Για την ιστορία, να σημειωθεί ότι η διαδικασία fast track δεν προχώρησε και μέχρι σήμερα το έργο σκουριάζει στη θάλασσα.

Tags

Οδυσσέας ΜιχαηλίδηςΑΚΕΛΓΓ ΑΚΕΛΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΟδυσσέαςΑΛΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα