Κλιμακώνεται η σύγκρουση Στεφάνου-Μιχαηλίδη για το Βασιλικό: «Έλεος, ρίχνετε την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο»

Για ψευδείς ισχυρισμούς και προσπάθεια σπίλωσής του κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απαντώντας στις αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την υπόθεση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Σε δήλωσή του στα ΜΚΔ, ο κ. Στεφάνου καλεί τον κ. Μιχαηλίδη να μην επιμένει, όπως αναφέρει, να «ρίχνει την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο» και να προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο «Μεσσίας» που θα πατάξει τη διαφθορά. Όπως σημειώνει, η διαφθορά υπάρχει, ωστόσο «δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι», όπως, κατά την έκφρασή του, επιχειρεί να πείσει την κοινωνία ο κ. Μιχαηλίδης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρει ότι όσα ισχυρίζεται ο κ. Μιχαηλίδης σε σχέση με τον ίδιο και το έργο στο Βασιλικό «δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια». Υποστηρίζει ότι η ανάθεση του έργου στους υπεργολάβους του μισοτελειωμένου τερματικού ήταν απόφαση της Κυβέρνησης και παραπέμπει σε δηλώσεις του τέως Υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου.

Αυτούσια η ανάρτηση του ΓΓ του ΑΚΕΛ

Έλεος κύριε Μιχαηλίδη. Μην επιμένετε να ρίχνετε την πολιτική ζωή του τόπου στον βούρκο, ούτε να προσπαθείτε να σπιλώσετε ανθρώπους επειδή θέλετε, πάση θυσία, να εμφανιστείτε ως ο Μεσσίας που θα πατάξει τη διαφθορά. Διαφθορά υπάρχει στον τόπο, όμως δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, όπως εμμονικά επιχειρείτε να πείσετε την κοινωνία.

Όσα ψευδώς ισχυρίζεστε για μένα σε σχέση με το έργο στο Βασιλικό δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Η ανάθεση στους υπεργολάβους του μισοτελειωμένου έργου στο Βασιλικό ήταν απόφαση της Κυβέρνησης. Άλλωστε, γι’ αυτό υπάρχουν σωρεία δηλώσεων του τέως Υπουργού Ενέργειας κ. Παπαναστασίου.

Στη συγκεκριμένη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, στην οποία αναφέρεστε, ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε ότι η Κυβέρνηση άλλαξε θέση και αποφάσισε να προχωρήσει σε προσφοροδότηση του έργου με διαδικασία fast track. Η δική μου τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής ήταν ότι αυτή η διαδικασία δεν θα πετύχει και ότι θα οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις του έργου. Μάλιστα, η τοποθέτηση του κ. Μιχαηλιδη ήταν ότι για έργα τέτοιου μεγέθους δεν μπορείς να προχωρείς με διαδικασίες fast track.

Για την ιστορία, να σημειωθεί ότι η διαδικασία fast track δεν προχώρησε και μέχρι σήμερα το έργο σκουριάζει στη θάλασσα.