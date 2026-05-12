Πάφος: Στο Κακουργιοδικείο σήμερα ο 58χρονος για την υπόθεση φόνου του Αλέξανδρου Αντωνίου

Eνώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο 58χρονος για την υπόθεση που αφορά τον φόνο του νεαρού Αλέξανδρου Αντωνίου.

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για σήμερα 12 Μαΐου του 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην σημερινή δικάσιμο αναμένεται να δοθεί το υπόλοιπο μαρτυρικό υλικό συμπεριλαμβανομένων των βίντεο και φωτογραφιών και να δοθεί εκ νέου χρόνος για να απαντήσει στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.Ο 58χρονος τελεί υπό κράτηση και αναμένεται και σήμερα να μεταφερθεί το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου είχε ζητήσει αναβολή λόγω της ετοιμασίας βίντεο που καταγράφει πως εξελίχθηκε το επεισόδιο και που ακόμη δεν ήταν έτοιμα, όπως είχε αναφερθεί στο Δικαστήριο. Ο κ. Χατζηκύρου είχε αναφέρει επίσης πως εκκρεμούν εκτός από τα βίντεο και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, είχε ζητήσει όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου δεν έφερε ένσταση.Το Δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την υπόθεση για τις 12 Μαΐου του 2026 και ζήτησε όπως δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό στην υπεράσπιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών. Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από χτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.