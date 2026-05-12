Μαθήτρια «ανέλαβε» για μια μέρα το Υπουργείο Υγείας – Επισκέψεις, συναντήσεις και η ατάκα για το αυτοκίνητο του υπουργού (βίντεο)

Το υπουργείο υγείας «ανέλαβε» για μια μέρα η Λίνα, μαθήτρια λυκείου που κέρδισε τον παγκύπριο διαγωνισμό «Τι θα έκανες αν ήσουν Υπουργός Υγείας για μια μέρα;».

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, συνοδεύει τη μαθήτρια σε νοσηλευτήρια και συναντήσεις με λειτουργούς της υγείας, ενώ παρέστη και στον ετήσιο διάλογο με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Σε πιο ανάλαφρες στιγμές κατά τη συζήτησή του με τη μαθήτρια, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει πράγματι έλλειψη νοσηλευτών, ενώ συζήτησαν και για το αυτοκίνητο του υπουργού, το οποίο η νεαρή χαρακτήρισε «πιο σπορτ» απ’ ότι το περίμενε.

