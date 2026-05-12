Εκστρατεία ψεκασμών από τον ΕΟΑ Πάφου για κατσαρίδες και τρωκτικά από Μάιο έως Ιούλιο

Σε εκστρατεία ψεκασμών για την καταπολέμηση κατσαρίδων και τρωκτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 2026.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και κατόχους υποστατικών που βρίσκονται εντός των ορίων ευθύνης του ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο, υπό την επίβλεψη αρμόδιου λειτουργού της υπηρεσίας του ΕΟΑ Πάφου.

Όπως διευκρινίζεται, οι ψεκασμοί θα καλύπτουν αποκλειστικά τα δημόσια φρεάτια λυμάτων. Παράλληλα, ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν την ίδια περίοδο σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπόνομου και του φρεατίου σύνδεσης των υποστατικών τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων καταπολέμησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ψεκασμών θα δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΑ Πάφου καθώς και στη σελίδα του στο Facebook.