Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα σε νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας – Δεκάδες καταγγελίες και θετικά νάρκοτεστ

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 277 οδηγοί και 90 επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν εννέα καταγγελίες.

Στη σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, κατοχή ναρκωτικών, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, πλαστοπροσωπία και εντάλματα προστίμου προχώρησε, το βράδυ που πέρασε, η Αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 159 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 94 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα, σημειώνεται.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν έξι οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

