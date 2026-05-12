Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα σε νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας – Δεκάδες καταγγελίες και θετικά νάρκοτεστ

Στη σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπή, κατοχή ναρκωτικών, μη παρουσίαση στο δικαστήριο, πλαστοπροσωπία και εντάλματα προστίμου προχώρησε, το βράδυ που πέρασε, η Αστυνομία, στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 277 οδηγοί και 90 επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν εννέα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 159 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 8 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 94 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα, σημειώνεται.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι αλκοόλης και προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν έξι οδηγοί θετικοί σε νάρκοτεστ.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται τέλος στην ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ