Άνδρας παγιδεύτηκε από χειροκίνητο ελκυστήρα σε περιβόλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Προς διάσωση ατόμου που τραυματίστηκε από χειροκίνητο ελκυστήρα σε περιβόλι στην περιοχή «Μακρινάρι» της κοινότητας Καπηλειό, στην επαρχία Λεμεσού κλήθηκε στις 10:55 χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν ομάδες και οχήματα διάσωσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αγ. Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου και Υπαίθρου Μονιάτη.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απελευθέρωσαν το παγιδευμένο πόδι του τραυματία μετά από αφαίρεση των προπελών (τσαπών) του χειροκίνητου ελκυστήρα και ο τραυματίας παραδόθηκε στα μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, για περίθαλψη.