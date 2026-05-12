Τι απέγινε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετά την «ελευθερία» της - Γιατί η ιστορία της συνεχίζει να σοκάρει την Αμερική

Πέντε χρόνια μετά την «απελευθέρωση» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς από το καθεστώς κηδεμονίας του πατέρα της, η πραγματικότητα μοιάζει ακόμη πιο σκοτεινή και ασαφής.

Στις 12 Νοεμβρίου του 2021, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από δικαστήριο του Λος Άντζελες περιμένοντας μια απόφαση που έμοιαζε σχεδόν ιστορική για την αμερικανική ποπ κουλτούρα. Όταν το δικαστήριο ανακοίνωσε την οριστική λήξη της 13χρονης περιόδου του λεγόμενου conservatorship της Μπρίτνεϊ Σπίαρς - του ασφυκτικού νομικού καθεστώτος που έδινε στον πατέρα της πλήρη έλεγχο της ζωής και της περιουσίας της - το πλήθος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Για το κίνημα #FreeBritney, που είχε μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης απέναντι στην κακοποίηση της διασημότητας, ήταν η στιγμή της δικαίωσης. Για την ίδια τη Μπρίτνεϊ, όπως είχε γράψει αργότερα στα σόσιαλ μίντιά της, ήταν η στιγμή που ήπιε «το πρώτο ποτήρι σαμπάνιας της ελευθερίας της».

Πέντε χρόνια αργότερα, η πραγματικότητα μοιάζει πολύ πιο σκοτεινή και ασαφής από το θριαμβευτικό φινάλε που πολλοί είχαν φανταστεί.

Ζει σχεδόν απομονωμένη στη βίλα της

Η γυναίκα που κάποτε ήταν το πιο λαμπερό πρόσωπο της παγκόσμιας pop βιομηχανίας ζει σήμερα σχεδόν απομονωμένη στη βίλα της στο Thousand Oaks της Καλιφόρνιας, μια εύπορη περιοχή γεμάτη επεριφραγμένες εκτάσεις και celebrities που αναζητούν ιδιωτικότητα. Οι δημόσιες εμφανίσεις της είναι ελάχιστες, οι σχέσεις της με την οικογένειά της διαλυμένες και η διαδικτυακή της παρουσία έχει μετατραπεί σε μόνιμο πεδίο ανησυχίας, θεωριών συνωμοσίας και online παρατήρησης.

Στο Instagram ανεβάζει ασταμάτητα βίντεο όπου χορεύει μόνη της μπροστά στην κάμερα, συχνά με ελάχιστα ρούχα, αλλοιωμένο βλέμμα και μουτζουρωμένο μακιγιάζ. Άλλες φορές δημοσιεύει γυμνές φωτογραφίες ή μακροσκελή ξεσπάσματα εναντίον της οικογένειάς της και όσων, όπως λέει, προσπάθησαν να ελέγξουν τη ζωή της. Σε ένα βίντεο του 2023 εμφανίστηκε να χορεύει κρατώντας δύο μεγάλα μαχαίρια κουζίνας, προκαλώντας πανικό στους θαυμαστές της. Εκείνη επέμεινε πως ήταν ψεύτικα.

Για πολλούς παρατηρητές, η εικόνα αυτή μοιάζει με κραυγή βοήθειας. Για άλλους, είναι η φυσική συνέπεια μιας γυναίκας που πέρασε δεκατρία χρόνια υπό απόλυτο έλεγχο και τώρα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει το σώμα, τη σεξουαλικότητα και την ύπαρξή της. «Όταν έχεις σεξουαλικοποιηθεί όλη σου τη ζωή, νιώθεις όμορφα να έχεις εσύ τον έλεγχο της κάμερας και των ρούχων», έγραψε στην αυτοβιογραφία της “The Woman in Me”.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζει σε μια ιδιότυπη δεύτερη εφηβεία

Η αλήθεια είναι ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιάζει να ζει σε μια ιδιότυπη δεύτερη εφηβεία. Μόνο που αυτή τη φορά συμβαίνει μπροστά σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Το καθεστώς κηδεμονίας τής επιβλήθηκε το 2008, μετά από μια σειρά δημόσιων ψυχικών κρίσεων που είχαν μετατρέψει τη ζωή της σε παγκόσμιο θέαμα. Ήταν η εποχή που ξύρισε το κεφάλι της μπροστά στις κάμερες, χτύπησε το αυτοκίνητο ενός paparazzi με ομπρέλα και έχασε την επιμέλεια των παιδιών της. Ο αμερικανικός Τύπος δεν την αντιμετώπισε ως άνθρωπο που κατέρρεε ψυχολογικά, αλλά σαν reality show. Τα tabloids μετρούσαν καθημερινά τις «τρέλες» της. Η εικόνα της μετατράπηκε από «Αμερικανίδα πριγκίπισσα της ποπ» σε δημόσιο σύμβολο χάους.

Η απάντηση του συστήματος ήταν ακραία. Ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς, μαζί με δικηγόρους και managers, απέκτησαν απόλυτο έλεγχο πάνω στη ζωή της: οικονομικά, ιατρικά θέματα, πρόγραμμα, μετακινήσεις, ακόμη και προσωπικές αποφάσεις. Η ίδια περιγράφει εκείνη την περίοδο σαν φυλακή. «Ήξερε τι έτρωγα. Ήξερε ακόμα και πότε πήγαινα στην τουαλέτα», γράφει στο βιβλίο της.

Η ειρωνεία είναι ότι όσο η Μπρίτνεϊ θεωρούνταν «ανίκανη» να διαχειριστεί τη ζωή της, εργαζόταν ασταμάτητα. Περιοδείες, δίσκοι, τηλεοπτικές εμφανίσεις και η τεράστια residency στο Λας Βέγκας, που απέφερε πάνω από 137 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα όμως ελέγχονταν από άλλους.

Όταν το #FreeBritney άρχισε να αποκτά μαζική υποστήριξη, το κοινό άρχισε να βλέπει αλλιώς την ιστορία της. Όχι πια σαν «τρελή pop star», αλλά σαν γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί σε ένα νομικό και οικογενειακό σύστημα εξουσίας. Η δημόσια κατάθεσή της το 2021 συγκλόνισε την Αμερική. Η Σπίαρς περιέγραψε πώς την ανάγκασαν να παίρνει φάρμακα, πώς δεν της επέτρεπαν να αφαιρέσει σπιράλ για να αποκτήσει άλλο παιδί και πώς ένιωθε «σαν ρομπότ-παιδί».

Η λήξη του καθεστώτος αυτού αντιμετωπίστηκε σχεδόν σαν... ευλογία. Μόνο που η πραγματική ζωή αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη. «Οι υποθέσεις αυτές αφήνουν τεράστια σκιά πίσω τους», εξηγεί μιλώντας στο People η Jasmine Harris, καθηγήτρια Νομικής και ειδικός στα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

«Ο κόσμος πίστευε ότι την επόμενη μέρα όλα θα ήταν φυσιολογικά. Ότι θα πήγαινε απλώς να πάρει καφέ από τα Starbucks. Δεν λειτουργεί έτσι», συνοψίζει σχετικά.

Για δεκατρία χρόνια, άλλοι έπαιρναν κάθε απόφαση για εκείνη. Από τις οικονομικές κινήσεις μέχρι το πότε θα κοιμηθεί. Η επιστροφή στην αυτονομία απαιτεί όχι μόνο νομική αποδέσμευση, αλλά και ψυχολογική επανεκπαίδευση. «Πρέπει να ξαναμάθεις να υπάρχεις», λένε ειδικοί.

Στην περίπτωση της Σπίαρς, το πρόβλημα επιδεινώθηκε από τη σχεδόν απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους ανθρώπους γύρω της. Έχει αποξενωθεί από τους γονείς και τα αδέλφια της, ενώ για μεγάλο διάστημα είχε χάσει επαφή ακόμη και με τους δύο γιους της, τον Σον και τον Τζέιντεν. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι σχέσεις τους βελτιώνονται ξανά, αλλά η ζημιά των προηγούμενων χρόνων παραμένει βαθιά.

Ο σύντομος γάμος της με τον Σαμ Ασγκάρι έμοιαζε αρχικά σαν νέο ξεκίνημα. Παντρεύτηκαν το 2022 σε τελετή γεμάτη celebrities όπως η Μαντόνα, η Πάρις Χίλτον και η Ντονατέλα Βερσάτσε. Ένα χρόνο αργότερα όμως ο Ασγκάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενος «αγεφύρωτες διαφορές».

Από τότε, η εικόνα της γίνεται ολοένα πιο ανησυχητική. Δημοσιεύματα αναφέρουν αλλεπάλληλες κλήσεις της αστυνομίας στο σπίτι της για welfare checks, διαταραχές ή θέματα ασφαλείας. Το 2024 φωτογραφήθηκε έξω από το Chateau Marmont με πιτζάμες και εμφανώς αποπροσανατολισμένη έπειτα από καβγά με σύντροφό της. Το 2026 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και καταδικάστηκε σε πρόγραμμα παρακολούθησης.

Παράλληλα, ο πρώην σύζυγός της Κέβιν Φέντερλαϊν δημοσίευσε βιβλίο στο οποίο περιγράφει τη συμπεριφορά της ως «επικίνδυνη» για τα παιδιά τους, υποστηρίζοντας πως η conservatorship υπήρξε «σανίδα σωτηρίας». Η Σπίαρς απάντησε οργισμένα, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλεύεται το όνομά της.

Στην καρδιά όλης αυτής της ιστορίας βρίσκεται πλέον ένα τεράστιο ερώτημα: είναι η Μπρίτνεϊ μια γυναίκα που χρειάζεται βοήθεια ή μια επιζήσασα που συνεχίζει να τιμωρείται επειδή δεν συμπεριφέρεται όπως το κοινό περιμένει;

Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της πιστεύουν ακράδαντα το δεύτερο. Επιμένουν ότι τα media εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη Σπίαρς μέσα από το ίδιο σεξιστικό και σκληρό πρίσμα των 00s. «Αν έβαζες αυτούς τους χορούς πάνω σε σκηνή με φώτα και κοστούμια, ο κόσμος θα χειροκροτούσε», λέει η Pilar Delporte από το κίνημα #FreeBritney. «Το πρόβλημα είναι το περιρρέον περιβάλλον της».

Άλλοι όμως βλέπουν μια γυναίκα που μοιάζει ολοένα πιο χαμένη μέσα στην ίδια της την ελευθερία.

