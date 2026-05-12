Κατεχόμενα: Νέο πλαίσιο για πωλήσεις ακινήτων σε ξένους - Διάθεση έως και 80% των έργων

Νέο «διάταγμα» που δημοσιεύθηκε στην «επίσημη εφημερίδα» προβλέπει ρυθμίσεις για την πώληση ακινήτων σε ξένους, εισάγοντας όρους για εγγραφή συμβολαίων,«τέλη, άδειες χρήσης, ελέγχους ασφαλείας και σύστημα αδειοδοτημένων μεσαζόντων». Παρά τις αναφορές σε περιορισμούς, το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη διάθεση έως και του 80% οικιστικών έργων σε ξένους αγοραστές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της διαδικτυακής «Bugün Kıbrıs», το «διάταγμα» της «κυβέρνησης» συνασπισμού προβλέπει επίσης μεταβατική διαδικασία για προηγούμενες πωλήσεις που είχαν υπερβεί τα επιτρεπόμενα όρια, μέσω καταβολής τέλους.

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα πώλησης μέχρι και του 80% κατοικιών σε «πολεοδομικά εγκεκριμένα» έργα σε ξένους υπηκόους ή εταιρείες.

Παράλληλα, εισάγεται το μοντέλο του «αδειοδοτημένου ενδιάμεσου επενδυτή», μέσω του οποίου μεσάζοντες θα μπορούν, χωρίς να αποκτούν κυριότητα, να διαθέτουν προς πώληση τουλάχιστον δέκα κατοικίες ετησίως σε ξένους αγοραστές εντός και εκτός κατεχομένων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης διαδικασία καταγραφής συμβολαίων πώλησης που είχαν συναφθεί πριν από προηγούμενη τροποποίηση της νομοθεσίας το 2024. Όσοι έχουν αποκτήσει περισσότερα ακίνητα από τα επιτρεπόμενα όρια θα μπορούν να δηλώσουν τις συναλλαγές τους με καταβολή τέλους ύψους 1% της αξίας πώλησης εντός έξι μηνών, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται στο 3%.

Για ακίνητα που υπερβαίνουν τα όρια απόκτησης, προβλέπεται η έκδοση «πιστοποιητικού χρήσης» διάρκειας δέκα ετών, με την κυριότητα να παραμένει στον πωλητή και τον αγοραστή να αποκτά δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης.

Το «διάταγμα» αναφέρει ότι ξένοι υπήκοοι ή εταιρείες θα μπορούν, κατόπιν έγκρισης του «υπουργικού συμβουλίου», να αγοράζουν μέχρι τρία διαμερίσματα. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε έξι για πολίτες κρατών που αναγνωρίζουν τα κατεχόμενα και παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα σε Τουρκοκύπριους.

Σε ό,τι αφορά κατοικίες, το όριο γης ορίζεται στα 3.300 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για αγορά γης στα 1.338 τετραγωνικά μέτρα.

Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια που επιτρέπει σε πολίτες ή εταιρείες χωρών που αναγνωρίζουν το κατοχικό καθεστώς να συμμετέχουν σε κατασκευαστικά έργα μαζί με τοπικούς εργολάβους, με ανώτατο ποσοστό ξένης συμμετοχής 49%.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη ότι, σε περίπτωση μη καταβολής «φόρων και τελών», δεν θα παρέχονται συνδέσεις νερού και ηλεκτρισμού στα ακίνητα.

Επιπρόσθετα, για ξένους αγοραστές καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση ποινικού μητρώου με σφραγίδα apostille, καθώς και η διενέργεια ελέγχου ασφαλείας σχετικά με το κατά πόσον το ακίνητο βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικές περιοχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ