Σκαμπανεβάσματα του υδράργυρου με σκόνη στην ατμόσφαιρα - Πόσο έφτασε η θερμοκρασία σήμερα

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα, μέχρι την Πέμπτη, θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, τα παράλια, καθώς και τα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Παρασκευή πτώση, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: