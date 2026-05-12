Το “κρυφό” AI update του Chrome, οι πιέσεις σε Huawei και το iPhone 17 που σπάει ρεκόρ

Το νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH στον ΠΟΛΙΤΗ 107,6 & 97,6 έφερε στο προσκήνιο μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της τεχνολογίας, με τον Dimitri G και τον Μάριο από το Techaholic να αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από Google, Huawei, Apple και τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής ήταν το μεγάλο update του Google Chrome, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέβασε αθόρυβα AI libraries σε συμβατούς υπολογιστές. Η αναβάθμιση, που έφτανε περίπου τα 4GB, φαίνεται να επιτρέπει σε ορισμένα AI εργαλεία να λειτουργούν τοπικά στον υπολογιστή και όχι αποκλειστικά μέσω cloud.

Όπως εξήγησε ο Techaholic, στόχος της Google είναι να μειωθεί η ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με servers, διατηρώντας μέρος των λειτουργιών AI locally στη συσκευή του χρήστη. Ωστόσο, η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες δεν γνώριζαν τι ακριβώς περιλάμβανε η αναβάθμιση.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι νέες πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Huawei και ZTE. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην εκπομπή, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν φαίνεται να ακολουθεί πιο αυστηρή στάση απέναντι στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, σε συνέχεια αντίστοιχων κινήσεων που είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Dimitri G και ο Techaholic ανέφεραν πως πιθανές μελλοντικές απαγορεύσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και routers, αλλά και άλλους τομείς όπως cloud computing, drones και ενεργειακές υποδομές.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στην τεράστια εμπορική επιτυχία του iPhone 17. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο PRIMETIME TECH, η νέα σειρά της Apple παρουσιάζει εντυπωσιακές πωλήσεις παγκοσμίως, ενώ ειδικά τα μοντέλα Pro Max παραμένουν δυσεύρετα σε αγορές όπως η Κύπρος και η Ελλάδα.

Οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στις αλλαγές των καμερών και στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν πλέον τα social media creators στις αγοραστικές τάσεις των smartphones, με τα iPhone να θεωρούνται από πολλούς creators ως η κορυφαία επιλογή για Instagram, TikTok και mobile content creation.

