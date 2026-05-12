Από σκόνη και 30αρια σε βροχές και ισχυρούς ανέμους - Πότε αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ το πεδίο των ανέμων θα είναι μέχρι πολύ ισχυρό, κυρίως στις παράλιες περιοχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

