Ιστορική πρωτιά: Εκτελέστηκε η πρώτη ελληνική ηλεκτρονική συνταγή σε φαρμακείο της Κύπρου

Για πρώτη φορά εκτελέστηκε ελληνική ηλεκτρονική συνταγή σε κυπριακό φαρμακείο στη Λεμεσό μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος MyHealth@EU, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διασυνοριακής ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ), η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τη δυνατότητα ασφαλούς και άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας πέρα από τα εθνικά σύνορα, επιτρέποντας σε Κύπριους και Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή ακόμη και όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή έγινε δυνατή μέσω συντονισμένων ενεργειών της ΕΑΗΥ.

Όπως αναφέρεται, καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος διαδραμάτισαν η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ)

Παράλληλα, αναφέρεται ότι έχει τεθεί σε πλήρη αμφίδρομη λειτουργία και η υπηρεσία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας (Patient Summary), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση σε βασικά ιατρικά δεδομένα των ασθενών, ενισχύοντας τη συνέχεια και την ασφάλεια της παρεχόμενης φροντίδας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας λειτουργούν ήδη σε 17 κράτη μέλη, με την Κύπρο να έχει αναπτύξει διασυνδέσεις με εννέα χώρες. Συγκεκριμένα, πλήρης αμφίδρομη λειτουργία (τόσο για το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας όσο και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση) υπάρχει με την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία, ενώ με το Λουξεμβούργο και την Εσθονία παρέχεται αμφίδρομη πρόσβαση στο Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας.

Επιπλέον, η Πορτογαλία παρέχει δυνατότητα ανάκτησης τόσο του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας όσο και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για Κύπριους επισκέπτες, ενώ η Πολωνία διαθέτει πλήρη αμφίδρομη λειτουργία για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στην Ολλανδία και την Ιρλανδία είναι δυνατή η ανάκτηση του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας για Κύπριους πολίτες.

Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας σχεδιάζει την περαιτέρω επέκταση των διασυνδέσεων με επιπλέον χώρες έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των πολιτών σε διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας.

Όπως επισημαίνεται, η πρόοδος αυτή φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας πιο κοντά στον πολίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ