Τι κατέδειξε η έρευνα για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη και τα μηνύματα της “Σάντη” - Χωρίς στοιχεία οι ισχυρισμοί, λέει η Αστυνομία

Μετά από έρευνες περίπου ενάμιση μήνα, το ειδικό κλιμάκιο ανακριτών που συστάθηκε για να εξετάσει τις καταγγελίες του Μακάριυ Δρουσιώτη και τα μηνύματα της λεγόμενης «Σάντης», κατέληξε ότι δεν προκύπτει στοιχειοθέτηση των ισχυρισμών που δημοσιοποιήθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Philenews.

Η συνοπτική έκθεση των ανακριτών παραδόθηκε πρώτα στον Αρχηγό Αστυνομίας και στη συνέχεια στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν υπάρξει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξετάστηκαν αναλυτικά όλοι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονταν στα μηνύματα και στις φερόμενες συνομιλίες της «Σάντης» και διαπιστώθηκε ότι δεν επιβεβαιώνονται. Μεταξύ άλλων:

Δεν προέκυψε ότι απέκτησε τρία παιδιά με πρώην δικαστικό. Από τα στοιχεία του ληξιαρχείου φαίνεται ότι έχει μόνο ένα παιδί, με διαφορετικό πατέρα.

Επιβεβαιώθηκε ότι ο πατέρας της πέθανε από αυτοχειρία, όχι όμως με τον τρόπο ή για τους λόγους που αναφέρονταν.

Δεν εργάστηκε ποτέ στο Προεδρικό, καθώς την περίοδο που αναφερόταν εργαζόταν σε ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο.

Δεν φαίνεται να εργοδοτήθηκε ποτέ σε εταιρεία που συνδεόταν με την αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

Η φωτογραφία που παρουσίαζε τραυματισμό στο χέρι αποδείχθηκε ότι ήταν κλεμμένη από το διαδίκτυο.

Το τραπεζικό έγγραφο που φερόταν να δείχνει μεταφορά €250.000 από πρώην δικαστή κρίθηκε πλαστό.

Δεν ταξίδεψε ποτέ στη Γερμανία για προστασία σε κέντρο θυμάτων βίας, αφού στοιχεία από εργοδότες, γιατρούς και Κοινωνικές Ασφαλίσεις έδειξαν ότι βρισκόταν στην Κύπρο.

Η φωτογραφία που υποτίθεται ότι την έδειχνε στη Νίκαια δίπλα σε Porsche αποδείχθηκε επίσης κλεμμένη από άλλη γυναίκα, η οποία αναγνώρισε τη φωτογραφία.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ισχυρισμούς περί χρηματισμού ή καταβολής εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για εξαγορά σιωπής, ακόμη και μετά τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών.

Το μόνο στοιχείο που φαίνεται να επιβεβαιώθηκε ήταν η αποστολή απειλητικού μηνύματος προς τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αδελφός του, πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, ο οποίος επικοινώνησε με τον πρώην δικαστή που κατονομαζόταν στην υπόθεση.

Η Αστυνομία αναμένεται τώρα να αποστείλει τον φάκελο στη Νομική Υπηρεσία, ενώ εκκρεμούν και απαντήσεις από την Europol και το FBI.