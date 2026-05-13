Ανοίγει τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας στις 18/5 - Δείτε τις νέες τιμές

Ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό για τη θερινή περίοδο 2026 το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες αναθεωρημένες τιμολογήσεις και ειδικές πρόνοιες, με στόχο τη στήριξη οικογενειών, φοιτητών, πολυτέκνων, ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Για τη θερινή περίοδο διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών η είσοδος θα είναι δωρεάν για τα παιδιά κάτω των 5 ετών, για πολύτεκνες οικογένειες με 6 παιδιά και άνω και στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ (μέχρι 10 άτομα).

Για μαθητές / φοιτητές / στρατιώτες θα ισχύει ημερήσιο δελτίο €5 και εποχιακό δελτίο €55.

Το ατομικό ημερήσιο δελτίο θα είναι €6 και το εποχιακό δελτίο €85. Για ζεύγη το εποχιακό δελτίο είναι €140. Για ζεύγος με 1 παιδί το εποχιακό δελτίο είναι €160, για ζεύγος με 2 παιδιά ισχύει ημερήσιο δελτίο €20 και εποχιακό δελτίο €160. Για ζεύγος με 3 παιδιά, ημερήσιο δελτίο €25 και εποχιακό δελτίο: €170. Για πολύτεκνη οικογένεια με 4 ή 5 παιδιά ισχύει εποχιακό δελτίο €85

Κάτοχοι Βιβλιαρίου Ατόμου με Αναπηρία μπορούν να αγοράσουν εποχιακό δελτίο για €42,50.

Για οργανωμένα σύνολα (πάρτι γενεθλίων / summer schools) ισχύει ημερήσιο δελτίο €3 μόνο για καθημερινές.

Ισχύει χρέωση €2 ανά κρεβατάκι, η στάθμευση είναι δωρεάν και για τα οργανωμένα σύνολα κοινωνικών υπηρεσιών επίσης δωρεάν.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, παραχωρείται έκπτωση 10% για μονογονεϊκές οικογένειες με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Για πολύτεκνες οικογένειες με 4 ή 5 παιδιά ισχύει έκπτωση 50% στο εποχιακό δελτίο, με την προσκόμιση ταυτότητας πολυτέκνων και των σχετικών πιστοποιητικών εξαρτώμενων τέκνων.

Προστίθεται ότι για άτομα με αναπηρία 70% και άνω απαιτείται η προσκόμιση σχετικού βιβλιαρίου από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παρέχεται επίσης έκπτωση 50% στο εποχιακό δελτίο ενός συνοδού, μόνο με την παρουσία του ατόμου με αναπηρία.