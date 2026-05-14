Ναρκωτικά και μαχαιροφορία το βράδυ της Πέμπτης - Μπαράζ συλλήψεων από την Αστυνομία

Οκτώ πρόσωπα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ που πέρασε ανά το παγκύπριο, στο πλαίσιο δράσεων για πρόληψη του εγκλήματος και ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, μαχαιροφορία και παράνομη κατοχή περιουσίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 388 οχήματα, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 476 οδηγοί και επιβάτες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 41 έλεγχοι σε υποστατικά, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες. Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 219 καταγγελίες για παραβάσεις τροχαίας, με τις 81 να αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Η Αστυνομία προχώρησε επίσης σε 61 ελέγχους αλκοόλης, κατά τους οποίους δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ