Συναγερμός στον Κόλπο του Ομάν: Πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους ανοιχτά των Εμιράτων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Παραιτείται η Λετονή πρωθυπουργός για το πλήγμα από ουκρανικά drones σε βάρος της χώρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανέφερε σε δήλωσή της μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου

Η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί, προκαλώντας την κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοίνωσε η ίδια, με τη δήλωσή της να μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύριο, Παρασκευή.

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα Νέα Ενότητα, έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία χθες όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξη του.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Λετονία από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΛΕΤΟΝΙΑΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα