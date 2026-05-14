Κτηνοτρόφοι βλέπουν παραβιάσεις διαταγμάτων, όμως φοβούνται να μιλήσουν – Οι αρχές δέχονται ανώνυμες καταγγελίες

Η παράταση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού έχει συνδεθεί και με την παραβίαση των σχετικών διαταγμάτων ή μέτρων, για τα οποία έχει εμπλακεί η Αστυνομία. Επανειλημμένα τονίστηκε, τόσο από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Υγεία των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, όσο και από την κυβέρνηση και τους επιστήμονες το πόσο καθοριστική είναι η πιστή τήρηση των περιορισμών από τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες του τομέα, με τρανταχτό παράδειγμα τις παράνομες μεταφορές ζώων, ώστε μέχρι στιγμής να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και να γίνουν καταγγελίες στην Αστυνομία, τα οποία πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί συνολικά 16 μετακινήσεις χωρίς άδεια, για τις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, 80 χιλιάδες ευρώ στο σύνολο.

Το ζήτημα προβληματίζει έντονα τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα, όπως πληροφορείται ο «Π», να αποφασιστεί, κατόπιν σύσκεψης, η δημιουργία ειδικής επιλογής στην επίσημη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό, όπου πλέον οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν ανά επαρχία να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, όταν διαπιστώνουν πιθανές παραβιάσεις των διαταγμάτων ή μέτρων.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται και ανώνυμα, όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα, διότι, όπως ανέφεραν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές στον «Π», στη σύσκεψη για το ζήτημα μεταφέρθηκε η παρατήρηση ότι σε αρκετές περιπτώσεις κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βλέπουν πιθανές παραβιάσεις, φοβούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες.

Όπως διαβάζει κανείς στον σχετικό ιστότοπο, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Αρχηγείο: 22808051

Λευκωσία: 22802044 / 22802121

Λάρνακα: 24804071

Λεμεσός: 25805126

Πάφος: 26806064

Αμμόχωστος: 23803098

Μόρφου: 22808051

Αυτές τις μέρες δημιουργήθηκε ειδική επιλογή στην επίσημη ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό, όπου πλέον οι πολίτες ενημερώνονται για το πώς μπορούν ανά επαρχία να προβαίνουν σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, όταν διαπιστώνουν πιθανές παραβιάσεις των διαταγμάτων ή μέτρων.

Την ίδια ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τονίζουν ότι η συνεργασία πολιτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών του τομέα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και ότι η συμμόρφωση με τα μέτρα βιοασφάλειας είναι σημαντική για την προστασία της κτηνοτροφίας και του ζωικού κεφαλαίου.

Επίσης επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, αλλά και τη διασφάλιση της επόμενης ημέρας για την παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα.

Πρόστιμα μέχρι €5.000

Μεταξύ άλλων, τα διατάγματα για τον αφθώδη πυρετό προβλέπουν απαγόρευση στη διακίνηση ζώων, ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, εξοπλισμού και προσώπων από και προς τις εκμεταλλεύσεις, στη βόσκηση και στις μαζικές δημόσιες συναθροίσεις ιδιοκτητών εκμεταλλεύσεων και εργατών των εκμεταλλεύσεων.

Η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των διαταγμάτων συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων και δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.

Την ίδια ώρα επιτρέπονται συγκεκριμένες λειτουργίες προς όφελος της αγοράς και της ευημερίας των ζώων υπό την προϋπόθεση έκδοσης ειδικής άδειας. Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει σχετική άδεια με την οποία μπορεί, μεταξύ άλλων, να επιτρέψει:

(α) τη διακίνηση δίχηλων ζώων από τις εκμεταλλεύσεις προς τα σφαγεία,

(β) τη μετακίνηση χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις του ίδιου ιδιοκτήτη που δεν εμπίπτουν στις ζώνες όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό,

(γ) τη μετακίνηση χοιριδίων από τις εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, προς τις εκμεταλλεύσεις πάχυνσης του ίδιου ιδιοκτήτη που εμπίπτουν στις ζώνες της ίδιας επαρχίας όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, νοουμένου ότι, όσον αφορά στα υπό διακίνηση χοιρίδια, έχουν παρέλθει τουλάχιστον δεκαπέντε 15 ημέρες από τον πρώτο εμβολιασμό τους,

(δ) την από και προς την εκμετάλλευση ιδιοκτησίας τους, διακίνηση των ιδιοκτητών και των υπεύθυνων των εκμεταλλεύσεων όπως και την από και προς την εκμετάλλευση όπου απασχολείται, διακίνηση του προσωπικού των εκμεταλλεύσεων,

(ε) την από τα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία προς εγκεκριμένους προμηθευτές και την από εγκεκριμένους προμηθευτές, προς τις εκμεταλλεύσεις, διακίνηση όλων των ειδών ζωοτροφών, περιλαμβανομένων αυτών που δεν προορίζονται για τα δίχηλα ζώα,

(στ) την από εγκεκριμένους προμηθευτές προς τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων,

(ζ) τη μεταφορά νερού για ύδρευση των δίχηλων ζώων,

(η) την από τις εκμεταλλεύσεις διακίνηση μαλλιού, και

(θ) την εισαγωγή από τρίτες χώρες ή τη διακίνηση από άλλα κράτη μέλη, δίχηλων ζώων και την υποβολή παραγγελίας για αγορά δίχηλων ζώων από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες.