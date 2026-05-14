Πως βλέπει η Κίνα τον Ίλον Μασκ; Ιδεολόγο, κάποιες φορές και κάθαρμα

Στην Κίνα ο Ίλον Μασκ είναι αντικείμενο λατρείας, αλλά κάποιες φορές και απέχθειας.

Το αφεντικό της Tesla από τη μια θεωρείται οραματιστής και από την άλλη επικρίνεται από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές και από τους πολίτες για καταγγελλόμενους αδέξιους χειρισμούς των παραπόνων των πελατών του.

Επιπλέον, η κυριαρχία της SpaceX και του συστήματος δορυφόρων που κατασκευάζεται από την SpaceX, του Starlink, έχει προκαλέσει την οργή του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Και, όσο στενεύει το χάσμα ανάμεσα στην Tesla και στους κινέζους ανταγωνιστές της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, ο Μασκ κινδυνεύει να χάσει τόσο το γόητρο όσο και την επιρροή του.

Ο Μασκ βρίσκεται τώρα ανάμεσα σε μια ομάδα περισσότερων από δώδεκα διευθύνοντων συμβούλων και κορυφαίων στελεχών που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον Τιμ Κουκ της Apple και τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η αντιπροσωπεία αποτελείται κυρίως από στελέχη που επιδιώκουν να επιλύσουν προβλήματα με το Πεκίνο και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο γνωρίζει τα σκαμπανεβάσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Κίνα.

Απαντώντας σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε σήμερα από το Μέγαρο του Λαού, έπειτα από μια τελετή υποδοχής όπου στεκόταν πίσω από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ μαζί με 13 άλλους διευθύνοντες συμβούλους, ο Μασκ δήλωσε ότι θέλει να πετύχει «πολλά καλά πράγματα» στην Κίνα.

Ενώ η Tesla δέχεται πλήγματα από τους τοπικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά την τεχνολογία και τις τιμές, η εταιρεία - και ο Μασκ - εξακολουθούν να ασκούν επιρροή στην Κίνα.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι τα συμφέροντα του Μασκ ευθυγραμμίζονται με αυτά του Πεκίνου, δήλωσε ο Κάιλ Τσαν, ερευνητής κινεζικής τεχνολογίας στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

«Όταν εξετάζονται οι τεχνολογικές προτεραιότητες του Πεκίνου, πολλές από αυτές ευθυγραμμίζονται σχεδόν τέλεια με αυτές του Ίλον Μασκ», δήλωσε ο Τσαν, αναφερόμενος στα ηλεκτρικά οχήματα, τα αυτόνομα οχήματα, την τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ, καθώς και τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (Σ.τ.Σ: οι Διεπαφές Εγκεφάλου-Υπολογιστή --Βrain-Computer Interfaces - BCI-- είναι τεχνολογίες που συνδέουν απευθείας την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου με υπολογιστές, επιτρέποντας τον έλεγχο συσκευών ή την επικοινωνία μέσω σκέψης) και τους δορυφόρους.

Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla εξακολουθεί να θεωρείται το βιομηχανικό πρότυπο στην Κίνα, δήλωσε ο Τσαν.

Το 2018, η Tesla έγινε η πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην οποία επετράπη να δημιουργήσει μια αυτοκινητοβιομηχανική επιχείρηση στην Κίνα χωρίς τοπικό συνεταίρο.

Πέρυσι πούλησε περίπου 626.000 αυτοκίνητα στην Κίνα, γεγονός που καθιστά την Tesla την πέμπτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας, τον βασικό φορέα ανάλυσης της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων της Tesla πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Η εστίαση της Tesla στο σχεδιασμό αυτοκινήτων με γνώμονα την απόδοση της μπαταρίας και το λογισμικό είναι «σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις για πολλούς Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων», δήλωσε ο Φελίπε Μουνιόζ, ένας βετεράνος αναλυτής του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπιζαν τα lockdown και την έλλειψη ημιαγωγών, οι κινεζικές εταιρείες κατέβαλαν προσπάθειες να μελετήσουν τα αυτοκίνητα της Tesla και να επεξεργαστούν τις δικές τους εκδόσεις αυτών, δήλωσε ο Μουνιόζ.

Ωστόσο, ο στρατός και οι διπλωμάτες της Κίνας έχουν επιτεθεί σε άλλα μέρη της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Μασκ. Το σχεδόν μονοπώλιο που κατέχει η SpaceX του σε δορυφόρους που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και παρέχουν φθηνότερες και πιο αξιόπιστες επικοινωνίες, και η σημασία του στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουν ανησυχήσει το Πεκίνο και το έχουν ωθήσει να δημιουργήσει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

«Παγκόσμιο ίνδαλμα»

Παρότι η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, το Χ, είναι απαγορευμένη στην Κίνα ο ίδιος έχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο κινεζικό Weibo και σε προηγούμενες επισκέψεις του στη χώρα τα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποκαλούσαν "πρωτοπόρο", "Αδελφό Μα" και "Παγκόσμιο Ίνδαλμα".

Ακόμη και η μητέρα του Μασκ έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο διάσημη στην Κίνα.

Η επίσκεψή του αυτή της εβδομάδα έρχεται καθώς επιδιώκει να αγοράσει εξοπλισμό αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ηλιακών πάνελ από Κινέζους προμηθευτές, ανέφερε το Reuters τον Μάρτιο. Αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε τώρα να περιπλακεί, καθώς η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των εξαγωγών των πιο προηγμένων τεχνολογιών της στις ΗΠΑ.

Η Tesla ζητά επίσης άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές για να επεκτείνει την υιοθέτηση του πλήρους συστήματος αυτόνομης οδήγησης.

Ο Μασκ έχει ελιχθεί προσεκτικά στην Κίνα, καθώς η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και οι τεράστιες αλυσίδες εφοδιασμού της παραμένουν απαραίτητες για την υποστήριξη της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας σε ηλεκτρικά οχήματα, ηλιακή ενέργεια και διαστημικό πρόγραμμα.

Το 2021, η Tesla αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους Κινέζους καταναλωτές επειδή δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στα παράπονα ενός πελάτη. Αυτό συνέβη αφού ένας δυσαρεστημένος πελάτης ανέβηκε σε ένα μοντέλο Tesla στην έκθεση αυτοκινήτου της Σανγκάης για να διαμαρτυρηθεί για τον χειρισμό των παραπόνων της εταιρείας σχετικά με δυσλειτουργία των φρένων, ένα στιγμιότυπο που έγινε viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε κριτική στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το 2021, απαγορεύτηκε στα Tesla η είσοδος σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σχετικά με τις κάμερες που ήταν εγκατεστημένες στα οχήματα. Αυτή η απαγόρευση άρθηκε μόνο αφού ο Μασκ επισκέφθηκε την Κίνα το 2024 και η ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε τη συμμόρφωση της τεχνολογίας των οχημάτων σχετικά με τα δεδομένα.

Μακροπρόθεσμα, η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοτικότητα του Μασκ στην Κίνα θα μπορούσε να προέλθει από τη συνεχιζόμενη άνοδο της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας της.

«Καθώς οι κινεζικές εταιρείες καλύπτουν ή ακόμη και ξεπερνούν την τεχνολογική αυτοκρατορία του Μασκ, το κύρος του στην Κίνα μπορεί να αρχίσει να φθίνει», δήλωσε ο Τσανγκ Γιαν, ιδρυτής του Supercharged, δημοφιλούς blog στο Weibo που επικεντρώνεται στα ηλεκτρικά οχήματα.

«Αλλά πιθανότατα θα παραμείνει ένα ίνδαλμα στην τεχνολογική βιομηχανία της Κίνας για όσα έχει καταφέρει», εκτιμά ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ