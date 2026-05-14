30 χρόνια ΧΑΚ με το βλέμμα στο αύριο

Με το βλέμμα στο αύριο το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) γιόρτασε τα 30 χρόνια ζωής και προσφοράς του στην ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Σε εκδήλωση, στην οποία παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας κ.κ. Μάκης Κεραυνός και Μαρίνος Μουσιούττας αντίστοιχα, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτές, η ηγεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Πρόεδροι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, χρηματιστηριακοί και επενδυτικοί φορείς και επιχειρηματίες, το ΧΑΚ γιόρτασε τα 30 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας το στίγμα της προσφοράς του στη στήριξη της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της οικονομίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΚ

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι τρεις δεκαετίες λειτουργίας του ΧΑΚ γράφτηκαν με δοκιμασίες, διδάγματα και αποφασιστική επανεκκίνηση, αντανακλώντας την ίδια την πορεία της Κύπρου και στα χρόνια που πέρασαν έδωσε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια, να εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν και πρόσφερε παράλληλα στους επενδυτές ένα αξιόπιστο πλαίσιο συμμετοχής στην οικονομική πρόοδο της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι το ΧΑΚ δοκιμάστηκε ιδιαίτερα κατά το τέλος της δεκαετίας του 1990, όπου κορυφώθηκε η επενδυτική δραστηριότητα και εμφανίστηκαν φαινόμενα κερδοσκοπίας, κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2013, όπου η χώρα εισήλθε σε Μνημόνιο με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες, ενώ ακολούθησαν η υγειονομική κρίση του κορονοϊού, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το ΧΑΚ για τη βελτίωση των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών του με σημαντικότατη την Κοινή Πλατφόρμα με το Χρηματιστήριο Αθηνών (σήμερα Euronext Athens), μια θεσμική συνεργασία που απέφερε οφέλη και στα δύο Χρηματιστήρια σε υποδομές, επενδύσεις και συναλλακτική δραστηριότητα.

Υπενθύμισε ότι το ΧΑΚ από τον περασμένο Οκτώβρη παρέχει υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού και φορέα κάλυψης προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και ότι συνήψε συνεργασία πρόσφατα και με το Χρηματιστήριο της Ινδίας.

Αναφέρθηκε και στις ουσιαστικές τομές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε το ΧΑΚ να εναρμονιστεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές και λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ τόνισε ότι το μέλλον του Χρηματιστηρίου εντάσσεται και στη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοποίηση των αγορών κεφαλαίου, η οποία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των χρηματιστηριακών αγορών στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο περιβάλλον της ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και των νέων μορφών χρηματοδότησης, διαβεβαιώνοντας ότι το όραμα είναι το ΧΑΚ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, να ενισχύσει την ταχύτητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των συναλλαγών και να καταστεί ένας ακόμη πιο σύγχρονος και ευέλικτος χρηματοοικονομικός οργανισμός.

Για την αποκρατικοποίηση σημείωσε ότι κάτω από την ομπρέλα ενός αξιόπιστου στρατηγικού επενδυτή με διεθνή και περιφερειακή εμβέλεια, το ΧΑΚ θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, περισσότερους επενδυτές και να δημιουργήσει νέες στρατηγικές συνεργασίες, τοποθετώντας την Κύπρο στον χάρτη των περιφερειακών Κεφαλαιαγορών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στη δική του ομιλία ο Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε το ρόλο του ΧΑΚ στα 30 χρόνια λειτουργίας του και σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ανθεκτικότητά της και την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε εσωτερικούς, αλλά και σε εξωτερικούς κραδασμούς και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, σε ένα διεθνές περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο και την ανθεκτικότητα, αλλά και την υπευθυνότητα της οικονομικής μας πολιτικής.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά στρατηγική προτεραιότητα, για την οποία πρέπει να εργαστούμε από κοινού».

Αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση για τη μεταρρύθμιση του ΧΑΚ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, λέγοντας ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα προχωράμε με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον στρατηγικό επενδυτή που, αναμφίβολα, θα δώσει νέα δυναμική στο Χρηματιστήριο».

Αναφέρθηκε στο νέο ψηφιοποιημένο περιβάλλον λέγοντας ότι η επένδυσή μας στην τεχνολογία και την απλοποίηση των διαδικασιών είναι ο καταλύτης που θα φέρει το νέο, ιδιωτικοποιημένο Χρηματιστήριο να λειτουργήσει με ταχύτητα και ασφάλεια, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες στους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς συνδέεται άμεσα και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, έναν στόχο που συζητούμε και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ECOFIN, και που προωθεί τη διασύνδεση των αγορών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και την κινητοποίηση επενδύσεων προς την πραγματική οικονομία.

«Η Κυβέρνησή μας, με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, εργάζεται με πράξεις για τη διασφάλιση ενός σταθερού, προβλέψιμου και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος που στην ουσία προωθεί την ανάπτυξη και προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας, και δημιουργώντας νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις μας να αντλούν πόρους με ευκολία και ασφάλεια από ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε επίσης ότι στόχος είναι να προσελκύσουμε στην Κύπρο ποιοτικά κεφάλαια που θα επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, στην καινοτομία και στις υποδομές μας, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αλλά και για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα επικείμενα ταξίδια του σε Ινδία και Καζακστάν.

Είπε παράλληλα ότι προετοιμάζεται το επόμενο ταξίδι σε τρεις πολιτείες στις ΗΠΑ, εντός του 2026, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μπορεί να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 30 χρόνων λειτουργίας του ΧΑΚ η κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε επιτυχώς σημαντικές προκλήσεις και αξιοποίησε ευκαιρίες μέσα από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της για να προσθέσει ότι το Χρηματιστήριο, με τον δικό του ρόλο, στήριξε κάθε στάδιο αυτής της πορείας, συμβάλλοντας στη σταδιακή ωρίμανση και ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου στη χώρα μας.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των θεσμών της κεφαλαιαγοράς μας σημειώνοντας ότι η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά σημαντική στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της εξωστρέφειας του θεσμού με στόχο να δημιουργήσουμε ένα Χρηματιστήριο πιο ευέλικτο, πιο ανταγωνιστικό, με δυνατότητα να αναπτύξει νέες υπηρεσίες, να προσελκύσει στρατηγικούς συνεργάτες και να ενσωματώσει βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ώριμες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε αυτή τη συγκυρία, όπου βρισκόμαστε σε προχωρημένη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών και εμβάθυνση και ολοκλήρωση των αγορών, ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να διοχετευτούν κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις», σημείωσε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό Χρηματιστήριο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανθεκτικότητα μιας μικρής και ανοικτής οικονομίας, όπως τη δική μας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ κ. Νίκος Τρυπάτσας παρέθεσε στοιχεία για τη διαδρομή του ΧΑΚ και τόνισε ότι η αποκρατικοποίηση και η έλευση στρατηγικού επενδυτή αποτελούν την αναγκαία επόμενη φάση — ώστε το ΧΑΚ να μετεξελιχθεί σε αξιόπιστο σύμμαχο των επιχειρήσεων, με σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξης.

Έμφαση έδωσε στην ανάγκη αύξησης της ρευστότητας, προσέλκυσης νέων εισαγωγών από δυναμικούς τομείς της οικονομίας — όπως τουρισμός, υποδομές, ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστήμια, ναυτιλία, φαρμακευτικές και νεοφυείς εταιρείες — καθώς και εισαγωγής νέων χρηματοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων Πράσινων Ομολόγων. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για νέα φορολογικά κίνητρα, ενεργότερη παρουσία στον τομέα της ενέργειας και διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών του Οργανισμού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Στο τέλος της εκδήλωσης μεταδόθηκε βίντεο με τους ιστορικούς σταθμούς του ΧΑΚ, ενώ ο Πρόεδρος του ΧΑΚ τίμησε με αναμνηστικό δώρο, το Καράβι της Κερύνειας που είναι και το έμβλημα του ΧΑΚ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όλο το υλικό της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ομιλιών, της παρουσίασης, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cse.com.cy/el-GR/CSE-30-YEARS/