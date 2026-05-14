Έρευνες για ΟΕΔΑ Πεντακώμου: Τι απαντά ο Γενικός Εισαγγελέας για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, αναφορικά με την υπόθεση του ΟΕΔΑ Πεντακώμου, όπως επιβεβαίωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε δηλώσεις του στα Μέσα.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, λαμβάνονται καταθέσεις για να διαφανεί κατά πόσον στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα, ενώ σε ερώτηση εάν βρίσκεται το όνομα του τέως Γενικού Ελεγκτή ανάμεσα σε εκείνα που ελέγχονται, ο Γεν. Εισαγγελέας απάντησε ότι «τα ποια άτομα αναφέρονται στην έρευνα, το λέει η έρευνα η ίδια».

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι το πόρισμα για την υπόθεση πήγε στη Νομική Υπηρεσία γύρω στο 2023. «Είχε ζητηθεί πριν αρκετά χρόνια, προηγουμένως, από τον τότε υπουργό τον κ. Καδή, εξ όσων αντιλαμβάνομαι και όταν συμπληρώθηκε η έκθεση, ήρθε στη Νομική Υπηρεσία. Έτυχε μελέτης από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, έγιναν διαδικασίες που γίνονται συνήθως για τη μελέτη των πορισμάτων και μετά τη μελέτη αυτή στάλθηκε στην Αστυνομία, με οδηγίες να μελετηθεί κατά πόσον στοιχειοθετούνται οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα, με βάση το περιεχόμενο του πορίσματος και τις ανακρίσεις τις οποίες έκανε η Αστυνομία. Μέχρι τώρα δεν έχει συμπληρωθεί το πόρισμα. Είχαμε πριν δύο-τρεις μήνες την τελευταία συνάντηση στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας και αναμένω από την Αστυνομία να συμπληρώσει τις έρευνες της», σημειώνει ο κ. Σαββίδης.

Πώς απάντα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα Οδυσσέα Μιχαηλίδη

«Δεν θέλω ούτε να προσωποποιήσω εναντίον ποιων ερευνώνται, ούτε και αν πω αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα», απάντησε ο κ. Σαββίδης σε ερώτηση εάν προκύπτουν ποινικά αδικήματα εναντίον του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Πρόσθεσε επίσης ότι στο στάδιο αυτό «υπάρχει μια έκθεση μιας έρευνας, η οποία αφού μελετήθηκε, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να γίνει η ανακριτική διαδικασία μέσω της Αστυνομίας. Μετά από αυτή εμείς θα αξιολογήσουμε σαν Νομική Υπηρεσία, κατά πόσον στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα κατά τη γνώμη μας και αν φανεί ότι στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα, θα οδηγηθούν στο Δικαστήριο. Όλοι βεβαίως είναι αθώοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μέχρι να κριθούν από το Δικαστήριο. Δεν θέλω να προσωποποιήσω καθ' οιονδήποτε τρόπο, το θέμα αυτό. Τα ποια άτομα αναφέρονται στην έρευνα, το λέει η έρευνα η ίδια».