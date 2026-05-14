ΕΤΑΠ : Δημιουργεί δίκτυο οκτώ θεματικών μουσείων και κέντρων επισκεπτών σε Ακάμα και Π. Χρυσοχούς

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του βιώσιμου και θεματικού τουρισμού, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) προωθεί τη δημιουργία ενός συντονισμένου δικτύου οκτώ θεματικών μουσείων και κέντρων επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δράση αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολιτιστικό, φυσικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της περιοχής.

Μέσα από το νέο δίκτυο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυθεντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας, της φύσης και των παραδόσεων, μέσα από διαδραστικές και βιωματικές εμπειρίες. Το δίκτυο περιλαμβάνει το Μουσείο Μάριον - Αρσινόη στην Πόλη Χρυσοχούς, το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στην περιοχή Πόλης-Λατσιού, το Πάρκο Ερπετών και Αμφιβίων στην Πόλη-Νέο Χωριό, το Περιφερειακό Κέντρο Ενημέρωσης Ορνιθοπανίδας και Χλωρίδας Ακάμα στον Κάθηκα, το Κέντρο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στις Αρόδες, το Μουσείο Χελώνας και το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής στην Ίννια, καθώς και το Κέντρο Αγροτικής Ζωής και Παραδόσεων στη Δρούσια.

Σύμφωνα με την ΕΤΑΠ Πάφου, οι χώροι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν για οργανωμένες εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, οικοτουριστικές δραστηριότητες, οικογενειακές εξορμήσεις αλλά και εξειδικευμένες θεματικές διαδρομές, προσελκύοντας επισκέπτες με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από εκστρατεία προβολής και ενημέρωσης, η οποία περιλαμβάνει δωρεάν περιηγήσεις γνωριμίας με την περιοχή, καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ενημέρωση ξεναγών, ταξιδιωτικών πρακτόρων, διοργανωτών εκδρομών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδόχων και άλλων επαγγελματιών του τουρισμού.

Παράλληλα, η δράση εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Πάφου για ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, ακολουθώντας τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις που δίνουν έμφαση στην αυθεντικότητα, τη φύση, τον πολιτισμό και τις βιωματικές εμπειρίες.

Η ΕΤΑΠ Πάφου καλεί φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού να εξετάσουν δυνατότητες συνεργασίας και να εντάξουν τα μουσεία και τα κέντρα επισκεπτών στα προγράμματα και τις τουριστικές διαδρομές τους.