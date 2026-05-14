«Πυρά» συντεχνιών ΑΗΚ κατά Υπουργείου Ενέργειας: Προειδοποιούν για αυξήσεις στο ρεύμα και «οικονομικό στραγγαλισμό» του οργανισμού

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με την αποζημίωση της περίσσειας ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, προειδοποιώντας για οικονομική επιβάρυνση της ΑΗΚ και αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν ότι το θέμα είχε απασχολήσει και την απερχόμενη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναπέμψει σχετική νομοθεσία, κρίνοντας πως «συνταγματικά δεν καλυπτόταν να προχωρήσει σε αποζημιώσεις».

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι, παρά την αναπομπή, ο Υπουργός Ενέργειας «επέβαλε στην ΑΗΚ Προμήθεια να αποζημιώνει» την περίσσεια παραγωγής από φωτοβολταϊκά, διερωτώμενες κατά πόσο οι ίδιοι λόγοι αντισυνταγματικότητας ισχύουν και στην περίπτωση της ΑΗΚ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κανένα από τα σχετικά σχέδια δεν προνοούσε «υπερδιαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού συστήματος πέραν των αναγκών του υποστατικού», ώστε να δημιουργείται πλεονάζουσα παραγωγή προς αποζημίωση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι προηγούμενη πρόνοια του Υπουργείου για αποζημίωση κρίθηκε τελικά «υπερβολική και λανθασμένη», καθώς δημιουργούσε πρόσθετη επιβάρυνση για τους καταναλωτές που δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκά.

Οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ΑΗΚ Προμήθεια, ως υπηρεσία που «δεν πραγματοποιεί κέρδη», θα αναγκαστεί να μετακυλήσει το κόστος στους υπόλοιπους καταναλωτές, «για να μην χρεωκοπήσει». Αυτό, προσθέτουν, θα οδηγήσει σε αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που δεν είχαν τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για την πορεία του σχεδίου «Φωτοβολταϊκά για όλους» και της πρότασης της ΑΗΚ για κοινές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών με αποθήκευση ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο επικεντρώνεται στην ενίσχυση των εσόδων όσων έχουν ήδη επενδύσει σε φωτοβολταϊκά ή εμπορικά πάρκα.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν επίσης ότι το Υπουργείο υποχρέωσε την ΑΗΚ να επενδύσει «τεράστια, μη ανακτήσιμα ποσά» για την έλευση φυσικού αερίου και την ηλεκτρική διασύνδεση, τα οποία παραμένουν ανενεργά, ενώ υποστηρίζουν ότι υπήρξαν επανειλημμένες παρεμβάσεις που στέρησαν από την ΑΗΚ τη δυνατότητα ανάκτησης εύλογων εξόδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΑΗΚ οδηγείται σε «οικονομικό στραγγαλισμό», ενώ εκφράζονται ανησυχίες και για ενδεχόμενες αλλαγές στις δομές της Αρχής, με τις συντεχνίες να κάνουν λόγο για προσπάθειες προώθησης «αλχημειών, που ιδιωτικά συμφέροντα προβάλλουν και τελικά επιβάλλουν».

Οι οργανώσεις αναφέρουν ακόμη ότι θα επανέλθουν στο θέμα μετά την ολοκλήρωση των δημοκρατικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις βουλευτικές εκλογές.