Μπηχτές μεταξύ Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Στέλλας Σάββα: «Μου λείπει η δεοντολογία», «εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος»

Το σχόλιο της υποψηφίας βουλεύτριας στην πλατφόρμα Χ για το debate Νικόλα Παπαδόπουλου και Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η απάντηση της δημοσιογράφου

 

Μπηχτές στην πλατφόρμα Χ μεταξύ της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα και της υποψήφιας βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου προκάλεσε τελικά το debate μετά του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου και του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του τηλεοπτικού καναλιού OMEGALIVE.

Η υποψήφια βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου φαίνεται να ενοχλήθηκε με τη στάση της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής «Ενημέρωση Τώρα» Στέλλα Σάββα απέναντι στον επικεφαλής του ΑΛΜΑ και φιλοξενούμενο στην εκπομπή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Μάλιστα προχώρησε σχόλιο στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας τα εξής: «Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία, το επίπεδο, οι γνώσεις και η διαχείριση».  

Η τοποθέτηση της κ. Χαραλαμπίδου στην πλατφόρμα Χ δεν πέρασε απαρατήρητη, με την παρουσιάστρια στην εκπομπή να σχολιάζει κάτω  από την ανάρτηση τα εξής: «Σε ευχαριστώ Ειρήνη μου, κι εμένα μου λείπει το πολιτικό ήθος!».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

