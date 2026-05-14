Στην κυκλοφορία νέο τμήμα της Λεωφόρου Τσερίου – Κλείνουν λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο τη Δευτέρα

Στην κυκλοφορία παραδίδεται το τμήμα της Λεωφόρου Τσερίου, από τον νέο κυκλικό κόμβο με την Λεωφόρο Ιπποκράτους μέχρι τον κυκλικό κόμβο με τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:00 το πρωί.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα επαναλειτουργήσει παράλληλα για την τροχαία κίνηση, η συμβολή της οδού Θεμιστοκλέους με τη Λεωφόρο Τσερίου, η οποία είχε κλείσει για πραγματοποίηση κατασκευαστικών εργασιών.

Προστίθεται ότι η διοχέτευση της τροχαίας κίνησης από την οδό Θεμιστοκλέους προς τη Λεωφόρο Τσερίου και αντίστροφα θα γίνεται μέσω αριστερόστροφων κινήσεων δια μέσου της νέας παρόδου που κατασκευάστηκε.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα διεξάγονται εργασίες επιδιόρθωσης θύρας εκτάκτου ανάγκης στον αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τη Δευτέρα, 18/05/2026, από τις 21:00 μέχρι τις 05:00 της επόμενης ημέρας, θα εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης θύρας εκτάκτου ανάγκης στον αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1), παρά τον κόμβο Χοιροκοιτίας. Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείσουν οι δύο λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις λωρίδες βραδείας κυκλοφορίας.

ΚΥΠΕ