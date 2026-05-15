Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων: Πώς υπολογίζονται οι τιμές – Δίνει παραδείγματα το υπουργείο

Σε διευκρινίσεις για τη μεθοδολογία υπολογισμού αποζημιώσεων και ενδεικτικά παραδείγματα στήριξης πληγέντων κτηνοτρόφων, σε σχέση με δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη μεθοδολογία και τον τρόπο αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων, προχώρησε το υπουργείο γεωργίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιθυμούν να διευκρινίσουν τα ακόλουθα:

Οι κατηγορίες αποζημίωσης για την αξία των ζώων που θανατώθηκαν, διαμορφώθηκαν από Επιτροπές καθορισμού ανώτατων τιμών Αποζημίωσης που διορίστηκαν από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Για τον καθορισμό των κατηγοριών και των τιμών λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

▪️ η αγοραία αξία των ζώων

▪️ η φυλή και η γενετική αξία

▪️ η ηλικία και η παραγωγική κατάσταση

Η διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών, προσθέτει το υπουργείο, βασίστηκε σε τεκμηρίωση, με ενεργό εμπλοκή λειτουργών του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και με τη συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που λειτούργησε υπό την εποπτεία της Υπουργού Γεωργίας.

Σε ό,τι αφορά στην αγοραία αξία, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατατέθηκαν ενδεικτικά τιμολόγια από κτηνοτρόφους, ώστε να διαμορφωθούν οι αντίστοιχες κατηγορίες αποζημίωσης στη βάση πραγματικών δεδομένων της αγοράς.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι, η εξατομικευμένη αποζημίωση για κάθε ζώο που θανατώθηκε, προέκυψε μέσα από επί τόπου εκτίμηση της κατάστασης από Τριμελείς Επιτροπές Αποζημίωσης, οι οποίες διορίστηκαν από τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Η τελική εκτίμηση της αξίας των ζώων έγινε στη βάση των κατηγοριών που είχαν καθοριστεί από την Επιτροπή Ανώτατων Τιμών, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώου ξεχωριστά.

Πέραν της αποζημίωσης για το ζωικό κεφάλαιο, το υπουργείο προσθέτει ότι οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν και 100% αποζημίωση για την αξία του γάλακτος και των ζωοτροφών που κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν επί τόπου, στη βάση των πρόσφατων τιμολογίων των κτηνοτρόφων πριν την εμφάνιση του κρούσματος.

Ενδεικτικά, αναφέρεται στα εξής πραγματικά παραδείγματα για αποζημιώσεις αγελαδοτρόφων:

1) Σε μονάδα με 269 βοοειδή που θανατώθηκαν, καταβλήθηκαν €476.280 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση προστίθενται €22.632 για την καταστροφή ζωοτροφών και €10.087 ευρώ για την καταστροφή του γάλακτος.

2) Σε άλλη μονάδα με 195 βοοειδή που θανατώθηκαν καταβλήθηκαν €350.000 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, προστίθενται στην αποζημίωση €2.354 για καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €4.741 για καταστροφή του γάλακτος.

Αντίστοιχα, αναφέρεται στα εξής πραγματικά παραδείγματα για αποζημιώσεις αιγοπροβατοτρόφων:

1) Σε μονάδα με 1.368 αιγοπρόβατα που θανατώθηκαν, καταβλήθηκαν €306.569 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, προστίθενται στην αποζημίωση €14.831 για καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €32.206 για καταστροφή του γάλακτος.

2) Σε μονάδα όπου θανατώθηκαν 212 αιγοπρόβατα, καταβλήθηκαν €47.489 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης αυτής, προστίθενται €7.493 για την καταστροφή συμπυκνωμένων ζωοτροφών και €286 για την καταστροφή του γάλακτος.

3) Σε μονάδα όπου θανατώθηκαν 83 αιγοπρόβατα, καταβλήθηκαν €15.995 για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Επιπλέον, της αποζημίωσης για τη θανάτωση των ζώων, στην αποζημίωση προστίθεται και η αποζημίωση σανού. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν προέβη σε καταστροφή γάλακτος και ως εκ τούτου δεν προστίθεται αποζημίωση για γάλα.

Υπενθυμίζεται ακόμα, ότι για τα αιγοπρόβατα, οι τιμές αποζημίωσης είναι από €47 έως €420, για τα βοοειδή, από €150 έως και €2.500, και για χοίρους από €35 έως €5000. Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν εντός Μαΐου.

Πέραν των πιο πάνω, οι κτηνοτρόφοι, εάν επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν θα λάβουν πρόσθετα:

1. Στήριξη απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, μέχρι οι μονάδες τους να επανέλθουν πλήρως στην παραγωγή. Η απώλεια εισοδήματος θα λαμβάνει υπόψη τα εργατικά, τα πάγια έξοδα, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, τις οικονομικές υποχρεώσεις κ.ά., ώστε να είναι δίκαιη και στη βάση των πραγματικών αναγκών των κτηνοτρόφων.

2. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής γενετικής αξίας στη βάση Σχεδίου Κρατικής Ενίσχυσης. Τα κριτήρια και οι οικονομικές παράμετροι του Σχεδίου για εξασφάλιση γενετικά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα βασιστούν στα πορίσματα της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής υπό τον κ. Μαλά. Η οικονομική στήριξη θα καθοριστεί με βάση τη γενετική αξία, την παραγωγικότητα, την ηλικία κτλ. του ζώου και θα τεθεί ανώτατη αξία (ποσό) ανά κατηγορία ζώου. Στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό αποζημίωσης που θα έχουν λάβει οι κτηνοτρόφοι για τις θανατώσεις, το κράτος θα επιδοτήσει τη διαφορά σε ποσοστό που θα καθοριστεί.

3. Κάλυψη του κόστους της σίτισης των ζώων που θα αποκτηθούν με το Σχέδιο Ανασυγκρότησης, για την περίοδο που τα ζώα δεν θα συνεισφέρουν στο εισόδημα του κτηνοτρόφου.

Πέραν των πιο πάνω, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι για κάθε κτηνοτρόφο θα οριστεί κρατικός λειτουργός για στήριξη και καθοδήγηση στην ανασυγκρότηση της μονάδας του, ώστε η επόμενη μέρα να χτιστεί με σωστό, βιώσιμο σχεδιασμό και ασφάλεια.

Καταληκτικά, σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό για στήριξη των κτηνοτρόφων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €35,6 εκατομμύρια.