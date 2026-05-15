Στους δρόμους οι αγρότες της Πάφου, ετοιμάζουν κινητοποίηση με πιθανή διακοπή κυκλοφορίας

Κινητοποίηση ετοιμάζουν οι αγρότες της Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για το υδατικό ζήτημα και τις μειωμένες ποσότητες νερού που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση.

Οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου - Λεμεσού, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τη διακοπή της κυκλοφορίας, ως μέτρο πίεσης προς τις αρμόδιες αρχές.

Όπως υποστηρίζουν, οι ποσότητες νερού που προγραμματίζεται να τους παραχωρηθούν θα είναι ακόμη πιο μειωμένες σε σχέση με τις ήδη περιορισμένες ποσότητες που δόθηκαν την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με τους ίδιους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο καταστροφής καλλιεργειών και οικονομικής ασφυξίας, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και ζητώντας άμεσες λύσεις από το κράτος.