Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στους δρόμους οι αγρότες της Πάφου, ετοιμάζουν κινητοποίηση με πιθανή διακοπή κυκλοφορίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο καταστροφής καλλιεργειών και οικονομικής ασφυξίας, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και ζητώντας άμεσες λύσεις από το κράτος

Κινητοποίηση ετοιμάζουν οι αγρότες της Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα στις 10:00 το πρωί, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για το υδατικό ζήτημα και τις μειωμένες ποσότητες νερού που αναμένεται να διατεθούν για άρδευση.

Οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο Πάφου, στη συμβολή με τον παλιό δρόμο Πάφου - Λεμεσού, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τη διακοπή της κυκλοφορίας, ως μέτρο πίεσης προς τις αρμόδιες αρχές.

 Όπως υποστηρίζουν, οι ποσότητες νερού που προγραμματίζεται να τους παραχωρηθούν θα είναι ακόμη πιο μειωμένες σε σχέση με τις ήδη περιορισμένες ποσότητες που δόθηκαν την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με τους ίδιους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) επιδιώκει τη διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας.

 Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο καταστροφής καλλιεργειών και οικονομικής ασφυξίας, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και ζητώντας άμεσες λύσεις από το κράτος.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα