Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω ισχυρών ανέμων – Πολλαπλά περιστατικά στην ύπαιθρο

Ελπίζουμε η Κύπρος να πάρει «Jalla» δωδεκάρια στον τελικό Eurovision, λέει ο Λετυμπιώτης

Την ελπίδα η κυπριακή συμμετοχή να πάρει «jalla» δωδεκάρια στον τελικό της Eurovision εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την Παρασκευή.

Κλείνοντας την ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο ΡΙΚ, στους διοργανωτές και στη συμμετοχή, για τη χθεσινή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Eurovision, εκφράζοντας «κάθε ελπίδα για τον τελικό».

«Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, και ειδικότερα όταν αυτή συνοδεύεται από 12 πόντους. Άρα ελπίζουμε σε ‘jalla’ στον τελικό», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

