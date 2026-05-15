Ερτουγρούλογλου: «Επικοινωνιακό παιχνίδι» οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη για πρωτοβουλία ΟΗΕ

Ως «επικοινωνιακό παιχνίδι» χαρακτήρισε την Παρασκευή, τις δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη περί νέας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ και κατάθεσης σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του έτους, ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Σε δηλώσεις του στο παράνομο πρακτορείο ειδήσεων, στα κατεχόμενα, ο κ. Ερτουγρούλογλου αμφισβήτησε το σενάριο νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αναμένεται διαφοροποίηση χωρίς νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά εμμένει στη θέση για δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη με ίσο διεθνές καθεστώς, ενώ σχολίασε και επαφές που αφορούν θρησκευτικές τελετές, λέγοντας ότι τέτοια ζητήματα «πρέπει να συζητούνται με τα αρμόδια όργανα».

Ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε επίσης ότι η τ/κ πλευρά δεν πρέπει να οδηγείται σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες, ενώ αναφέρθηκε και σε εξελίξεις γύρω από τις επαφές της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τουρκογενή κράτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ