Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ερτουγρούλογλου: «Επικοινωνιακό παιχνίδι» οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη για πρωτοβουλία ΟΗΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε δηλώσεις του στο παράνομο πρακτορείο ειδήσεων, στα κατεχόμενα, ο κ. Ερτουγρούλογλου αμφισβήτησε το σενάριο νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αναμένεται διαφοροποίηση χωρίς νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ως «επικοινωνιακό παιχνίδι» χαρακτήρισε την Παρασκευή, τις δηλώσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη περί νέας πρωτοβουλίας του ΟΗΕ και κατάθεσης σχεδίου λύσης πριν από το τέλος του έτους, ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Σε δηλώσεις του στο παράνομο πρακτορείο ειδήσεων, στα κατεχόμενα, ο κ. Ερτουγρούλογλου αμφισβήτησε το σενάριο νέας διαπραγματευτικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν αναμένεται διαφοροποίηση χωρίς νέα απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά εμμένει στη θέση για δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη με ίσο διεθνές καθεστώς, ενώ σχολίασε και επαφές που αφορούν θρησκευτικές τελετές, λέγοντας ότι τέτοια ζητήματα «πρέπει να συζητούνται με τα αρμόδια όργανα».

Ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε επίσης ότι η τ/κ πλευρά δεν πρέπει να οδηγείται σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες, ενώ αναφέρθηκε και σε εξελίξεις γύρω από τις επαφές της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τουρκογενή κράτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΟΗΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα