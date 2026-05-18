Παρέμβαση Κυριακού για «θαυματουργή» εικόνα της Παναγίας: «Θέλουν πελατεία και ρίχνουν όλο αυτό το ψέμα»

«Αδιανόητο» χαρακτήρισε ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αναφορικά με την εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας για την οποία αναφερόταν ότι όποιοι προσκυνήσουν θεραπεύονται και αναγεννούνται εσωτερικά και πνευματικά.

Ο Θεόδωρος Κυριακού είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη χαρακτηριστικά ότι «Αυτό είναι αδιανόητο, να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο. Θέλουν πελατεία και ρίχνουν όλο αυτό το ψέμα».

Η εικόνα της Παναγίας έφτασε στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη μονή του Αγίου Ραφαήλ και Αγίας Μαρίνας στη Ξυλοτύμπου και ο θεολόγος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον τοπικό Επίσκοπο που έχει την αρμοδιότητα, ο οποίος δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο βίντεο και όταν το έμαθε, κατά τον θεολόγο, ζήτησε να κατέβει.

Ο κ. Κυριακού πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Μητροπολίτη Κιτίου, στην Μητρόπολη του οποίου υπάγεται η Ξυλοτύμπου και για την πρόταση του θεολόγου ώστε η μεταφορά εικόνων ή λειψάνων να γίνεται με την έγκριση της Ιεράς Συνόδου και όχι με την έγκριση του Μητροπολίτη.

«Εκείνος το βλέπει θετικά γιατί θα απαλλαγούν οι Μητροπολίτες από την πίεση που τους ασκείται από τους παπάδες, ενώ με τη Σύνοδο θα σταματήσει, όπως θα σταματήσει και η κυκλοφορία από λαϊκούς που έχουν στην κατοχή τους εικόνες γιατί θα χρειάζεται η έγκριση της συνόδου», πρόσθεσε ο θεολόγος, καταλήγοντας στο ότι «θα αλλάξουν άρδην τα πράγματα αν περάσει».

