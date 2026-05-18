Πράσινο Κεφαλαιαγοράς στην εξαγορά της Ermes Department Stores από CTC

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το έγγραφο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της Ermes Department Stores από CTC και επέτρεψε τη δημοσίευσή του στις 15 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, η CTC κατέχει άμεσα 134.740.047 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 77,215% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ermes.

Ο προτείνοντας μαζί με τα πρόσωπα που θεωρούνται από το νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, κατέχουν 135.766.176 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 77,803% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ermes.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, η δημόσια πρόταση θεωρείται επιτυχής ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω της δημόσιας πρότασης και είναι άνευ όρων.

Κατά συνέπεια η CTC είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας που θα της προσφερθεί με βάση τους όρους της παρούσας δημόσιας πρότασης και νοουμένου ότι δεν προκύψουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανάκλησης ή ακύρωσης της δημόσιας πρότασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου.

Με βάση το έγγραφο δημόσιας πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ermes που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση είναι €0,014 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά.

Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης για τους μετόχους της Ermes αρχίζει στις 25 Μαΐου 2026 και λήγει στις 13 Ιουλίου 2026, η ώρα 14:30 μ.μ.