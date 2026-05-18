Reuters: Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει ήδη $25 δισ. - Ενεργειακό σοκ και ασφυξία στις εμπορικές διαδρομές, στο επίκεντρο η Ευρώπη

Τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια έχει ήδη κοστίσει σε εταιρείες, παγκοσμίως, ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - και ο λογαριασμός αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Μια ανασκόπηση των εταιρικών ανακοινώσεων από την έναρξη της σύγκρουσης από εταιρείες εισηγμένες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία καταδεικνύει μια ανησυχητική ματιά στις επιπτώσεις.

Οι επιχειρήσεις παλεύουν με τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, τις κατακερματισμένες αλυσίδες εφοδιασμού και τις κλειστές εμπορικές οδούς από τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Τουλάχιστον 279 εταιρείες έχουν αναφέρει τον πόλεμο ως το έναυσμα για προχωρήσουν σε αμυντικές ενέργειες για να αμβλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης των τιμών και μείωση της παραγωγής, σύμφωνα με την ανάλυση.

Άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει μερίσματα ή επαναγορές μετοχών, έχουν προχωρήσει σε αναστολή της εργασίας προσωπικού τους, έχουν προσθέσει επιβαρύνσεις καυσίμων ή έχουν ζητήσει έκτακτη κρατική βοήθεια.

Η αναταραχή - η τελευταία σε μια σειρά ανησυχητικών παγκόσμιων γεγονότων για τις επιχειρήσεις μετά την πανδημία COVID-19 και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - μετριάζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο του έτους, με ελάχιστες ενδείξεις ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Αυτό το επίπεδο μείωση της βιομηχανίας είναι παρόμοιο με αυτό που έχουμε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και ακόμη υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιόδους ύφεσης», δήλωσε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Whirlpool, Marc Bitzer.

Η εταιρεία υποβάθμισε στο μισό τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και ανέστειλε την παραχώρηση μερίσματος στους μετόχους της.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, τα έσοδα θα μειωθούν και τα πάγια έξοδα θα γίνουν πιο δύσκολο να απορροφηθούν, λένε οι αναλυτές, απειλώντας έτσι τα περιθώρια κέρδους στο δεύτερο τρίμηνο και μετά.

Οι συνεχείς αυξήσεις τιμών είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, πλήττοντας την ήδη εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη.

«Οι καταναλωτές διστάζουν να αντικαταστήσουν προϊόντα και μάλλον να τα επισκευάσουν», είπε ο Bitzer.

Σχεδόν 40 εταιρείες στους κλάδους της βιομηχανίας, των χημικών και των υλικών δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις τιμές λόγω της έκθεσής τους στην προμήθεια πετροχημικών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Ο οικονομικός διευθυντής της Newell Brands, Mark Erceg, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι κάθε αύξηση 5 δολαρίων στις τιμές του πετρελαίου ανά βαρέλι προσθέτει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Continental αναμένει πλήγμα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο λόγω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου που καθιστούν τις πρώτες ύλες πιο ακριβές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Continental, Roland Welzbacher, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα χρειαστούν τρεις έως τέσσερις μήνες πριν επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. «Πιθανότατα θα μας χτυπήσει αργά στο δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια θα εκδηλωθεί πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ