Ο Τραμπ έγινε… Τζέιμς Μποντ σε AI φωτογραφία του Λευκού Οίκου - Θύελλα αντιδράσεων στα social media

Ο Λευκός Οίκος έκανε την ανάρτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, με την αφορμή την αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ από την Amazon MGM Studios

Με το σύνθημα «Make America Great Again» ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία φωτογραφία κατασκευασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αποτυπώνει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να «ενσαρκώνει» τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες ότι η Amazon MGM Studios ξεκίνησε δοκιμαστικά για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο.

Σύμφωνα με το Variety, το στούντιο έχει αναθέσει στην υπεύθυνο κάστινγκ Νίνα Γκολντ, γνωστή από τις σειρές «Game of Thrones» και «The Crown», να βρει τον διάδοχο του Κρεγκ, ενώ ανάμεσα στους ηθοποιούς που φέρονται να έχουν περάσει από οντισιόν είναι και ο Τομ Φράνσις.

Ντόναλντ Τραμπ: Αντιδράσεις για τη φωτογραφία με τον Τζέιμς Μποντ

Η εικόνα του Τραμπ ως 007 έγινε γρήγορα viral, αλλά προκάλεσε κυρίως ειρωνικά σχόλια και memes στα social media.

Χρήστες στο X σχολίασαν ότι ο Τραμπ θα ήταν μάλλον ακατάλληλος για τον ρόλο, αφού ο Τζέιμς Μποντ εργάζεται για τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6.

Άλλοι χρησιμοποίησαν την εικόνα για να σατιρίσουν τις σχέσεις του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με ένα από τα πιο διαδεδομένα memes να γράφει «Άδεια για χειραγώγηση ανηλίκων (License to Groom»), παραπέμποντας στο γνωστό «License to Kill» του Μποντ.

Ένας ακόμη χρήστης δημοσίευσε AI εικόνα του Τραμπ ως υπέρβαρου Τζέιμς Μποντ που κρατά Big Mac αντί για όπλο, με τη φράση «I Don’t Care About Your Finances (Δεν με ενδιαφέρουν τα οικονομικά σας)», σατιρίζοντας πρόσφατη δήλωσή του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ή ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιούν AI εικόνες με έντονο συμβολισμό ή υπερβολή. Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που τον εμφανίζουν ντυμένο Πάπα ή ακόμη και ως θρησκευτική φιγούρα που θεραπεύει ασθενείς.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Amazon MGM ανακοίνωσε συμφωνία με τους ιστορικούς παραγωγούς του franchise, Michael G. Wilson και Barbara Broccoli, μέσω της οποίας το στούντιο απέκτησε τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς ταινιών του Τζέιμς Μποντ.

Με πληροφορίες από Variety

