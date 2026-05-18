Όταν τα παιδιά μένουν χωρίς χώρο να προπονηθούν - Παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας

Η στήριξη του αθλητισμού αποτελεί διαχρονική υποχρέωση της πολιτείας. Πάνω απ’ όλα όμως, αποτελεί ευθύνη απέναντι στα παιδιά και τους νέους που επιλέγουν τον δρόμο της άθλησης, αφιερώνοντας καθημερινά χρόνο, κόπο και πειθαρχία στην προσπάθειά τους να εξελιχθούν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Σήμερα, δεκάδες αθλητές και αθλήτριες του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει απλώς την προπονητική τους καθημερινότητα, αλλά δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη συνέχιση της αθλητικής τους πορείας.

Οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα χρήσης του Ολυμπιακού και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου προπονητικού χώρου για τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας, χωρίς να έχει διαμορφωθεί μια ουσιαστική και λειτουργική εναλλακτική λύση. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας αποτελεί τη μοναδική έδρα του Ομίλου από την ίδρυσή του το 1984.

Το ζήτημα που ανακύπτει δεν αφορά μόνο την κατανομή ωρών ή διαδρομών σε μια αθλητική εγκατάσταση. Αναδεικνύει κυρίως την ανάγκη για ουσιαστικό σχεδιασμό, έγκαιρο διάλογο και λήψη αποφάσεων που να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των αθλητών και των σωματείων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, με τη λύση που έχει προωθηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), οι αθλητές υδατοσφαίρισης ηλικίας 12 έως 14 ετών μένουν ουσιαστικά χωρίς κατάλληλο χώρο προπόνησης.

Πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται σε μια καθοριστική ηλικία για την αθλητική και προσωπική τους ανάπτυξη. Παιδιά που προπονούνται συστηματικά, συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, εκπροσωπούν με συνέπεια και αφοσίωση τα σωματεία τους και αποτελούν το μέλλον της κυπριακής υδατοσφαίρισης. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκονται ενώπιον μιας πραγματικότητας που δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν την προσπάθειά τους με τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που απαιτεί η αθλητική δραστηριότητα.

Δεν πρόκειται απλώς για περιορισμό του χρόνου προπόνησης ή για δυσκολότερες συνθήκες. Πρόκειται για την ουσιαστική απουσία κατάλληλου προπονητικού χώρου για ολόκληρες αναπτυξιακές ομάδες παιδιών.

Η χρονική συγκυρία καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη. Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί μία από τις σημαντικότερες της αγωνιστικής χρονιάς, καθώς τις επόμενες εβδομάδες διεξάγονται πρωταθλήματα και διοργανώσεις που επηρεάζουν την αγωνιστική εξέλιξη των αθλητών, τη συμμετοχή τους σε εθνικές ομάδες, αλλά και ευκαιρίες που συνδέονται με αθλητικά σχολεία, πανεπιστημιακές υποτροφίες και άλλες μορφές αθλητικής στήριξης.

Οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν το αυτονόητο: ίσες ευκαιρίες και τις ελάχιστες αναγκαίες συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να προπονούνται και να εξελίσσονται.

Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια σωματεία υγρού στίβου στην Κύπρο, με εκατοντάδες παιδιά στις ακαδημίες, στην κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό ότι ένα τόσο σημαντικό κομμάτι του κυπριακού αθλητισμού αντιμετωπίζει σήμερα συνθήκες ασφυξίας λόγω ελλιπούς σχεδιασμού και έλλειψης έγκαιρου διαλόγου.

Η διαχείριση δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτεί ισορροπία, συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στους αθλητές και κυρίως απέναντι στα παιδιά. Όταν όμως αποφάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ολόκληρων αναπτυξιακών ομάδων από την πισίνα, τότε είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα.

Καλούμε την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες.

Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος διαθέτει περισσότερες διαδρομές σε μια πισίνα. Το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο, ως κοινωνία, επιλέγουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τα παιδιά που προσπαθούν, αγωνίζονται και ονειρεύονται.

Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτικού Ομίλου Λευκωσίας