Ανοικτή επιστολή Κόμματος για τα Ζώα στον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον περί Σκύλων Νόμο: «Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι όλα πολιτική»

Απογοήτευση και προβληματισμό εκφράζει μέσω επιστολής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το Κόμμα για τα Ζώα, αναφορικά με την υπογραφή των τελευταίων τροποποιήσεων στον περί Σκύλων Νόμο.

Στην επιστολή του το κόμμα κάνει λόγο για νομοθετική οπισθοδρόμηση που, όπως υποστηρίζει, αποδυναμώνει την προστασία των ζώων και αφήνει εκτεθειμένα χιλιάδες αδέσποτα στη χώρα.

«Με βαθιά απογοήτευση και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε ότι τελικά υπογράψατε τις τελευταίες τροποποιήσεις επί των τροποποιήσεων του περί Σκύλων Νόμου — τροποποιήσεις που όχι μόνο αποδυναμώνουν τη νομοθεσία, αλλά αφήνουν ουσιαστικά απροστάτευτα χιλιάδες αθώα ζώα στη χώρα μας», αναφέρεται στην επιστολή του Κόμματος.

Προσθέτει ακόμα ότι «μόλις μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει: ήταν αυτή μια απόφαση ουσίας ή μια καθαρά πολιτική επιλογή, υπό το βάρος ισορροπιών, πιέσεων και μελλοντικών πολιτικών υπολογισμών ενόψει του 2028;».

Ακολούθως παραθέτει μια σειρά από ερωτήματα:

«Διερωτόμαστε πραγματικά αν αναλογιστήκατε τις συνέπειες αυτής της υπογραφής.

Πώς είναι δυνατόν η ίδια η Βουλή, η οποία ψήφισε αρχικά συγκεκριμένες τροποποιήσεις στην ολομέλεια, να επανέρχεται εκ των υστέρων και να αλλοιώνει πλήρως το πνεύμα της νομοθεσίας, ικανοποιώντας συγκεκριμένα οργανωμένα συμφέροντα και κυνηγετικά λόμπι;

Δεν σας προβλημάτισε ότι τα θύματα αυτών των αποφάσεων είναι ξανά τα ίδια: τα ανυπεράσπιστα ζώα;

Δεν σας προβλημάτισε ότι τα καταφύγια και οι εθελοντές έχουν φτάσει στα όριά τους, ενώ η πλειοψηφία των εγκαταλελειμμένων σκύλων στην Κύπρο είναι κυνηγετικά;

Δεν σας προβλημάτισε ότι σε μια χώρα με πέραν των 200.000 εγκαταλελειμμένων σκύλων, αντί να ενισχύονται οι πολιτικές πρόληψης, ευθύνης και στειρώσεων, επιλέγεται η χαλάρωση των υποχρεώσεων και η δημιουργία εξαιρέσεων για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών;

Δεν σας προβλημάτισε ότι η ίδια η Πολιτεία δεν διαθέτει ούτε τις υποδομές, ούτε το προσωπικό, ούτε επαρκή αστυνόμευση για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ευημερίας των ζώων;».

Ακολούθως το κόμμα αναφέρει ότι «μέσα σε όλα αυτά, αφαιρούνται ακόμη και εργαλεία επιβολής της νομιμότητας, όπως τα εξώδικα και στειρώσεις (αντί 2 μήνες αυξήθηκε στους 3 μήνες). Κύριε Πρόεδρε, Δεν είναι όλα πολιτική».

«Υπάρχουν στιγμές που η ηγεσία κρίνεται από την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια και το θάρρος να πράξει το σωστό, ακόμη και απέναντι στο πολιτικό κόστος. Τα ζώα δεν έχουν φωνή. Εμείς όμως έχουμε. Και θα συνεχίσουμε να τη υψώνουμε για να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αθώες ψυχές που καθημερινά εγκαταλείπονται, κακοποιούνται και θυματοποιούνται από μια Πολιτεία που δείχνει να αδυνατεί — ή να μη θέλει — να τις προστατεύσει», σημειώνουν επίσης στην επιστολή τους και προσθέτουν ότι «η Βουλή έκλεισε αφήνοντας πίσω της μια βαθιά πληγή και σοβαρά ερωτήματα για το ποια συμφέροντα τελικά εξυπηρετήθηκαν».

Το κόμμα αναφέρει ότι ελπίζει «η νέα Βουλή να βρει το θάρρος να διορθώσει αυτή την οπισθοδρόμηση και να επαναφέρει τη νομοθεσία στο αρχικό της πνεύμα — εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί από την ίδια την ολομέλεια πριν αλλοιωθεί την τελευταία στιγμή».

«Γιατί ο πολιτισμός μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από τους θεσμούς και τις δημόσιες δηλώσεις της, αλλά από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πιο αδύναμα πλάσματα. Και επειδή η Κύπρος δεν μπορεί να μιλά για ευρωπαϊκές αξίες, ευαισθησία και πολιτισμό, την ώρα που γυρίζει την πλάτη στην προστασία των ζώων. Κύριε Πρόεδρε, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται τίμια. Πρέπει και να είναι», αναφέρουν καταληκτικά.