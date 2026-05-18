Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά για όλους και για όλα - Η συνεργασία με ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, η ρητορική του ΑΚΕΛ για τους Εβραίους και η τοξικότητα (βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα του παραμένει δύναμη του κέντρου και απορρίπτει τη λογική των αποκλεισμών. Μιλώντας στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε κεντρώο κόμμα. Δεν αποκλείσαμε ποτέ συνεργασία με καμία πολιτική δύναμη, εφόσον αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει τον τόπο. Οι αποκλεισμοί ενθαρρύνουν την αντίδραση και τη διαμαρτυρία, δεν την καταπολεμούν», σημειώνει.

Υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ συνεργάστηκε κατά καιρούς τόσο με το ΑΚΕΛ όσο και με το Δημοκρατικό Συναγερμό, ακόμη και με το ΕΛΑΜ σε νομοσχέδια, όταν υπήρχε σύγκλιση σε συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.

Στη Βουλή σημείωσε, χρειάζονται συμβιβασμοί για να περνούν προτάσεις και νομοσχέδια. Αυτή είναι η δημοκρατία», αναφέρει.