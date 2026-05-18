Ανεβαίνει ξανά ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ: Αυξήσεις 1% μέχρι 9% σε 31 κατηγορίες προϊόντων και διαφορές-φωτιά στα καύσιμα

Οι αυξήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο e-kalathi συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Όπως αναφέρει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, καταγράφηκαν αυξήσεις από 1% μέχρι 9% σε 182 γραμμοκώδικες προϊόντων που εμπίπτουν σε 31 κατηγορίες προϊόντων.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες ξηροί καρποί, χυμοί φρούτων και λαχανικών, μαλακτικά ρούχων, κατεψυγμένα ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα λαχανικά , ελαιόλαδο και μωρομάντηλα.

Ανταγωνισμός

Επίσης, ο σύνδεσμος σημειώνει ότι οξύς ανταγωνισμός παρατηρείται μόνο σε ελάχιστο αριθμό υπεραγορών ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi δεν φαίνεται να υπάρχει οξύς ανταγωνισμός.

«Στη συντριπτική πλειοψηφία των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των τιμών πώλησής τους είναι τόσο μεγάλες που δεν συνιστούν ένδειξη έντονου ανταγωνισμού», επισημαίνει.

Από νέα έρευνα σε 370 προϊόντα συγκεκριμένης υπεραγοράς που λειτουργεί συνολικά εφτά καταστήματα και συμμετέχει στο e-kalathi, φάνηκε ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων της ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την μέση τιμή πώλησης όλων των υπεραγορών που συμμετέχουν στο e-kalathi. Η διαφορά έφθασε μέχρι το 91%.

Τονίζεται ότι τα πιο πάνω συμπεράσματα βασίστηκαν και τεκμηριώθηκαν αποκλειστικά από τις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και από τις τιμές που καταγράφονται στην δωρεάν ιδιωτική εφαρμογή smart kalathi.

Πετρέλαιο κίνησης 16/05/2026. Σύγκριση μεταξύ επαρχιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύνδεσμος, η Πάφος εξακολουθεί διαχρονικά να είναι η επαρχία με το ψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τις άλλες επαρχίες. Η μέση τιμή στην επαρχία Πάφου είναι 1,856 σεντς το λίτρο, η Λεμεσός ακολουθεί με 1,833, η Αμμόχωστος με 1,823, η Λευκωσία με 1,822 και η φθηνότερη επαρχία στο πετρέλαιο κίνησης είναι η επαρχία Λάρνακας με μέση τιμή 1,820 σεντς το λίτρο.

Διερευνήθηκε επίσης και η τιμολογιακή πολιτική στα πρατήρια με ιδιοκτήτες εταιρείες εισαγωγής πετρελαιοειδών (εταιρικά πρατήρια). Από τη διερεύνηση φάνηκε ότι οι λιανικές τιμές διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία, όπως επίσης διαφέρουν και εντός της ίδιας επαρχίας. Εταιρικά πρατήρια κατά σήμα προϊόντος έχουν η SHELL, η Πετρολίνα κα η ΕΚΟ.

Επισημαίνεται ότι στην επαρχία Αμμοχώστου δεν καταγράφεται διαφοροποίηση στις τιμές λιανικής πώλησης στα εταιρικά πρατήρια και για τις τρεις εταιρείες.

Στην επαρχία Λάρνακας παρατηρείται διαφοροποίηση στις τιμές από 2 σεντς το λίτρο μέχρι 2,1 σεντς. Στην επαρχία Λεμεσού παρατηρείται διαφοροποίηση στις τιμές από 0 σεντς το λίτρο μέχρι 4,3 σεντς.

Στην επαρχία Λευκωσίας παρατηρείται διαφοροποίηση στις τιμές από 2,1 σεντς το λίτρο μέχρι 4,1 σεντς. Στην επαρχία Πάφου παρατηρείται διαφοροποίηση στις τιμές από 0 σεντς το λίτρο μέχρι 5,6 σεντς.

Γενική εκτίμηση από την έρευνα στο πετρέλαιο κίνησης είναι ότι οι τιμές των εταιρικών πρατηρίων δεν διαμορφώνονται αποκλειστικά από το κόστος απόκτησης του καυσίμου, αλλά, λαμβάνεται υπόψη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων που βρίσκονται στον ίδιο δρόμο ή στην ίδια διαδρομή των καταναλωτών.