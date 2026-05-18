Πρόεδρος Μαυροβουνίου: «Η Κύπρος είναι ένας ειλικρινής φίλος»

Κύπρος και Μαυροβούνιο θα εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους σε διμερές επίπεδο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντηση που είχε, στη Λευκωσία με τον Μαυροβούνιο ομόλογό του, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, ο οποίος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την υποστήριξη της Λευκωσίας στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο».

Σε δηλώσεις, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον κ. Μιλάτοβιτς για την μακροχρόνια υποστήριξη του Μαυροβουνίου, «η οποία παραμένει σταθερά ριζωμένη στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης βασισμένης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και, φυσικά, στο δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Κύπρος και το Μαυροβούνιο είναι φίλοι για πάντα», είπε στα ελληνικά ο κ. Μιλάτοβιτς, στην αρχή των δηλώσεων του, ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία στη Λευκωσία αλλά και για την υποστήριξη της Κύπρου στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Χαρακτήρισε την Κύπρο ως «έναν ειλικρινή φίλο», και είπε ότι η χώρα του θέλει περισσότερη συνεργασία με τη Λευκωσία. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και περισσότερα κοινά έργα που θα επιφέρουν πιο απτές βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας, σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ