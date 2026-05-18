Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ: 9,2 εκατ. ευρώ στην Κύπρο από για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025

Συνολικά 9,2 εκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (EUSF), στο πλαίσιο δέσμης ύψους 144 εκατ. ευρώ για τρία κράτη μέλη που επλήγησαν από κλιματικές καταστροφές το 2025.

Ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται στις δύο καταστροφικές πυρκαγιές που αντιμετώπισε η Κύπρος τον Ιούλιο του 2025, κυρίως στις περιοχές Λεμεσού και Πάφου, σημειώνοντας πως πέραν των κατοίκων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους "δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 900 ιδιωτικές κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ σχολεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους". Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποκατάσταση υποδομών ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών, σημειώνει η Επιτροπή, ενώ υπενθυμίζεται ότι Κύπρος έχει ήδη λάβει προκαταβολή ύψους 2,3 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο πακέτο, η Επιτροπή προτείνει 120,4 εκατ. ευρώ για την Ισπανία, η οποία το 2025 αντιμετώπισε παρατεταμένη ξηρασία, κύματα καύσωνα και τρεις μεγάλες πυρκαγιές, με την πιο καταστροφική από αυτές να ξεσπά στις 8 Αυγούστου, στοιχίζοντας οκτώ ανθρώπινες ζωές και αναγκάζοντας σε μαζικές εκκενώσεις. Το ποσό περιλαμβάνει προκαταβολή άνω των 30 εκατ. ευρώ που έχει ήδη χορηγηθεί, και θα καλύψει την αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης, μεταφορών και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και προσωρινή στέγαση και υπηρεσίες έκτακτης διάσωσης.

Όσον αφορά τη Ρουμανία, που επλήγη από σοβαρές πλημμύρες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 στις περιφέρειες Κέντρου, Νότιας Μουντένια και Βορειοανατολικής, προτείνεται να δοθούν 14,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι ζημιές στο ορυχείο αλατιού Πράιντ, όπου τα νερά του ποταμού Κορούντ διάβρωσαν τμήμα της κοίτης, προκαλώντας βλάβες σε υδροτεχνικές υποδομές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Τα ποσά θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν εκταμιευθούν, σε εφάπαξ καταβολή ανά κράτος μέλος.

«Το 2025 σημαδεύτηκε από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ, πλήττοντας μεταξύ άλλων την Κύπρο και την Ισπανία, ενώ οι πλημμύρες στη Ρουμανία προκάλεσαν ζημιές που θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν. Όταν η καταστροφή πλήττει, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η αλληλεγγύη δεν είναι απλώς μια λέξη. Σήμερα προτείνουμε την κινητοποίηση 144 εκατομμυρίων ευρώ, για να σταθούμε δίπλα στους πολίτες μας τη στιγμή που το χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίττο.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ ιδρύθηκε το 2002 και έκτοτε έχει διαθέσει πάνω από 10 δισ. ευρώ για 147 καταστροφές, εκ των οποίων 127 φυσικές και 20 υγειονομικές καταστροφές σε 25 κράτη μέλη και έξι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Δεδομένου ότι η πυροπροστατευτική περίοδος του 2025 υπήρξε η πιο καταστροφική που έχει καταγραφεί, η Επιτροπή παρουσίασε τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου πυρκαγιών. Το Ταμείο αποτελεί μέρος του Αποθεματικού Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας, ειδικού μέσου που λειτουργεί εκτός των συνήθων ορίων δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού.

